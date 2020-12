Yamaha vertrouwt erop dat betrouwbaarheid in 2021 op orde is

Aan het begin van het seizoen raakten drie van de vier Yamaha MotoGP-rijders een van hun motorblokken uit de allocatie kwijt door technische problemen. Later bleek dat dit kwam door defecte zuigers. Yamaha werd vervolgens nog bestraft voor het gebruik van zuigers die door twee verschillende leveranciers geproduceerd werden. Het betrouwbaarheidsprobleem was daar volgens Yamaha ook aan te wijten. De formatie beschikt op dit moment over een van de langzaamste krachtbronnen op de grid. De betrouwbaarheid is echter het belangrijkste voor 2021. Coureurs van het merk hebben dit seizoen gezinspeeld op personele veranderingen op de motorafdeling. Maar dat is niet het plan, zegt teambaas Lin Jarvis.

“We hebben aan het begin van dit jaar een aantal veranderingen op de motorafdeling doorgevoerd”, aldus Jarvis. “Ik verwacht geen grote veranderingen in de nabije toekomst. De fout die we dit jaar gemaakt hebben, is eigenlijk halverwege vorig jaar al gemaakt. We hadden in juli van het vorige jaar problemen met de leverancier van de zuigers. Zij konden niet doorgaan met de productie. Yamaha heeft destijds besloten om een tweede leverancier in de arm te nemen. Dat was een fout, ze hebben het reglement verkeerd geïnterpreteerd. Daarna hadden we het feit dat we het seizoen begonnen met het verkeerde protocol. Wat betreft de motorafdeling zelf is er dus geen probleem.”

De foutieve batch zuigers zorgde voor de problemen, verder waren er geen problemen. “Onze motor zijn, afgezien van de exemplaren die van deze zuigers voorzien zijn, heel erg betrouwbaar. Sommige motoren hebben meer dan 3.000 kilometer gedaan en dat is uitzonderlijk. Dat hebben we moeten doen omdat we een aantal krachtbronnen niet meer konden gebruiken.

Na de straf, Yamaha raakte vijftig constructeurspunten kwijt, gaat Yamaha wel de interne processen bekijken om een dergelijk probleem in de toekomst niet weer voor te laten komen. “Onze belangrijkste verandering voor de toekomst is dat we meer naar de details moeten kijken als het gaat om de planning, als het gaat om de kwaliteit en het checken van de reglementen. Dat zijn meer theoretische en bureaucratische stappen. Voor 2021 hebben we vertrouwen in onze motor omdat we gezien hebben dat het goed gaat met de juiste zuigers. Zoals je weet schrijft het reglement voor [vanwege de bevriezing] dat we die ook volgend jaar weer gaan gebruiken. We hebben altijd te weinig vermogen, dat zou we graag willen aanpassen. Maar daar moeten we mee wachten tot 2022. Dan mogen we de ontwikkeling weer inzetten.”