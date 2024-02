Yamaha onthult vernieuwde M1 en livery voor MotoGP-seizoen 2024

Twee dagen na afloop van de shakedowntest én een dag voor de start van de eerste collectieve wintertest van 2024 heeft Yamaha de nieuwe livery voor de M1 onthuld. Sinds Monster Energy in 2019 de titelsponsor werd van het Japanse fabrieksteam zijn de motoren in een kleurstelling gehuld die overwegend donkerblauw en zwart is. Dat is in 2024 niet anders. Daarnaast zijn er enkele antracieten accenten op de M1 te zien. De belangrijke veranderingen zijn echter te zien bij het bodywork zelf. Voor de vleugel aan de voorkant van de motorfiets kiest Yamaha voor een variant die de afgelopen jaren bij Aprilia te zien was. Daarnaast is de kuip ook voorzien van enkele winglets die voor een soort grondeffect moeten zorgen.

Op het rijdersfront is er in de aanloop naar het nieuwe MotoGP-seizoen ook het een en ander veranderd bij Yamaha. Het merk uit Iwata heeft na ruim tweeënhalf jaar afscheid genomen van Franco Morbidelli, die naar Pramac Ducati is overgestapt. Zijn opvolger is Alex Rins. De Spanjaard debuteerde in 2017 bij Suzuki in de MotoGP en reed zes seizoenen voor de Japanse fabrikant, om in 2023 over te stappen naar LCR Honda. Daar won Rins weliswaar een race, maar zijn enige seizoen bij het satellietteam van Honda werd vooral gekenmerkt door blessureleed. Bij Yamaha komt hij aan de zijde van Fabio Quartararo te rijden. De Fransman begint aan zijn vierde seizoen bij het fabrieksteam en heeft in 2021 al een wereldtitel gewonnen met zijn huidige werkgever en is een jaar later tweede geworden in de titelstrijd.

Afgelopen jaar hebben de Yamaha-rijders maar weinig potten kunnen breken. Overwinningen zijn buiten bereik gebleven en in totaal zijn er slechts drie podiumplaatsen behaald in de Grands Prix, die allemaal op naam van Quartararo zijn gekomen. De povere prestaties van het Japanse merk hebben er wel voor gezorgd dat er in 2024 geprofiteerd kan worden van concessies. Die geven Yamaha de kans om vaker te testen met de vaste racerijders, meer wildcards in te zetten en zowel het motorblok als de aerodynamica door te ontwikkelen tijdens het seizoen. Dat moet de fabrikant de mogelijkheid bieden om de aansluiting met de Europese merken sneller terug te vinden en weer een rol te gaan spelen in de strijd om de overwinningen.

Yamaha was afgelopen week met Quartararo, Rins en testrijder Cal Crutchlow present tijdens de shakedowntest in Sepang. Dat is het gevolg van de concessies, die Yamaha en Honda meer test- en ontwikkelingsmogelijkheden geven. Dinsdag vervolgen Quartararo en Rins het testwerk tijdens de collectieve driedaagse test in Maleisië, waarna ze op 19 en 20 februari nog twee dagen testen in Qatar. Aldaar wordt op 10 februari de eerste Grand Prix van het seizoen verreden.