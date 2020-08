Yamaha verklaart waarom motorverzoek ingetrokken werd

Valentino Rossi viel in de eerste race van het seizoen uit met een kapot motorblok, hetzelfde gebeurde Franco Morbidelli een week later tijdens de GP van Andalusië. De betrokken machines werden terug naar Japan gestuurd voor onderzoek waardoor zowel Rossi als Maverick Viñales al een motorblok kwijt zijn voor de rest van het seizoen. Als gevolg van de problemen diende Yamaha vorige week een verzoek in bij de MSMA, het samenwerkingsverband van MotoGP-fabrikanten. Het probleem had te maken met een onderdeel in de zuigers, die geleverd werden door externe leveranciers. Motorsport.com kon echter melden dat Yamaha de benodigde documenten niet tijdig aan kon leveren en bovendien waren er enkele andere constructeurs die de argumenten niet voldoende vonden. Als gevolg daarvan moet Yamaha de situatie de rest van het seizoen zien te managen, iets waar teambaas Jarvis vertrouwen in heeft.

“Het is een klein beetje van beide”, reageerde Jarvis in gesprek met MotoGP.com op de vraag of de fabrikanten moeilijk deden of dat Yamaha het probleem opgelost heeft. “We hebben een verzoek gedaan om de motoren te openen en het betreffende onderdeel te vervangen op basis van veiligheid, de reden hiervoor waren de twee problemen in Jerez. Het protocol daarvoor is dat je toestemming moet hebben van de technisch directeur van de MotoGP, hij kon zich vinden in ons verzoek en dan hadden we nog unaniem akkoord nodig van de MSMA. We hebben dat verzoek vorige week gepresenteerd hier in Oostenrijk en de fabrikanten wilden dat wij een specifieker document aan zouden leveren, in het bijzonder ging het om een document van de leverancier van de onderdelen. We hebben de afgelopen week gekeken of we dat aan konden leveren en we hebben dat betreffende document niet aan kunnen leveren. Dat is het eerste. In het volledige proces hebben we meer over de zuigers ontdekt en over de aard van het probleem. We hebben vertrouwen dat we de situatie dit seizoen kunnen managen door enkele andere parameters aan te passen. Daarmee kunnen we de betreffende onderdelen in de zuigers ontlasten. Beide zaken spelen dus een rol, maar wij hebben er vertrouwen in dat we de situatie de rest van dit jaar kunnen managen.”