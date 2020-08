Yamaha over nieuwe deal Rossi: “Enkel het papierwerk nog”

De gesprekken met de 41-jarige Rossi lopen al een flinke tijd. Nadat de negenvoudig wereldkampioen begin dit jaar te horen kreeg dat er volgend seizoen geen plek meer voor hem is bij het fabrieksteam, moest de coureur overwegen of hij zijn carrière wilde vervolgen. Normaal gesproken zou hij die beslissing na een paar races nemen, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Ondanks de lange lockdown wist Rossi echter snel dat hij zijn carrière wilde vervolgen. Hij doet dat bij Petronas Yamaha SRT, de renstal van Wilco Zeelenberg.

Dat team staat open voor zijn komst maar uiteindelijk moet men er bij Yamaha een klap op geven, zo verklaarde teambaas Lin Jarvis zondag in gesprek met MotoGP.com. “Het grootste struikelblok ben ik waarschijnlijk zelf. Het is een complex proces omdat er drie partijen bij betrokken zijn. Valentino wordt vastgelegd door Yamaha, maar hij wordt in het Petronas-team geplaatst en zij hebben hun sponsoren. Je moet een akkoord bereiken met drie partijen en, vertrouw me, dat is best lastig om samen te stellen. Het kost tijd. Ik kan zeggen dat ik gisteren [zaterdag] de volledige briefing opgestuurd heb om het rond te maken, maar de juristen in Maleisië [Petronas], in Japan [Yamaha] en Valentino’s juristen moeten er een oordeel over vellen.”

Er deden de afgelopen weken wat geruchten de ronde dat de personele invulling van het team een van de struikelblokken zou zijn voor Rossi’s komst bij Petronas Yamaha SRT. Dergelijke issues spelen inmiddels geen rol meer, liet Jarvis weten. “Er zijn wat betreft de belangrijke thema’s geen struikelblokken. Nu gaat het om het afwikkelen van het papierwerk. Ik hoop dat het lukt voor Misano, maar realistisch gezien is dat nog niet zo eenvoudig. We zullen het laten weten, maar alles is ligt op koers en als we er klaar voor zijn zullen we het aankondigen.”