Yamaha over Rossi-kwestie: "Zouden het weer zo doen"

Valentino Rossi nam vorige maand na een illustere MotoGP-loopbaan afscheid met 432 Grand Prix-starts, 115 overwinningen en 9 wereldtitels. De Italiaan had in de eerste helft van 2020 een beslissing willen nemen over zijn toekomst in de MotoGP, maar dat viel door de coronacrisis en het aangepaste wedstrijdschema volledig in het water. Rossi besloot zijn loopbaan te verlengen tot en met 2021, al moest hij wel ruimte maken bij het fabrieksteam. Fabio Quartararo maakte de stap vanuit de Petronas-formatie en Rossi bewandelde derhalve de omgekeerde weg.

Bij het satellietteam kwam Rossi niet heel sterk uit de verf. Hij scoorde in Oostenrijk een achtste plek als beste resultaat van het seizoen, in het klassement kwam hij uiteindelijk niet verder dan de achttiende plaats. Desondanks heeft Jarvis geen spijt van de beslissing om Rossi nog een jaar te steunen. “Hij heeft zo lang gereden in deze paddock, zestien jaar daarvan waren in dienst van Yamaha”, vertelde Jarvis. “Natuurlijk wilde Valentino dit seizoen beginnen met dezelfde energie en inzet, vorig jaar was door corona heel vreemd. We begonnen pas in juli, we hadden veertien races en er was geen publiek. Er gebeurde zoveel en Valentino wilde echt nog een volledig seizoen doen om te zien of hij competitief was.”

'We zouden nu opnieuw dezelfde keuze maken'

Vrij snel werd echter duidelijk dat het niveau weer een stukje hoger lag dan voorgaande jaren, erkende Jarvis: “De lat lag opnieuw hoger, de jonge rijders werden nog steeds sneller. Fabio was ongelofelijk, Maverick won de eerste race voor ons. Het is voor hem vanaf het begin van het seizoen heel lastig geweest. Ik weet dat hij de eerste is die toegeeft dat hij een teleurstellend seizoen gehad heeft wat betreft het aantal punten of de resultaten. Maar het was terecht dat hij nog een jaar gereden heeft en als we vandaag dezelfde beslissing moesten nemen, hadden we dat met de kennis van nu ook weer gedaan. Hij moest dit jaar gewoon iets meer doen om het seizoen in stijl af te sluiten.”