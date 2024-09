Yamaha legt uit waarom MotoGP-team een V4-motorblok ontwikkelt

Eerder deze maand kon Motorsport.com al onthullen dat Yamaha in een vergevorderd stadium is met de ontwikkeling van een motorblok met vier cilinders in V-vorm. De fabrikant ontwikkelt dit motorblok als alternatief voor de huidige viercilinder lijnmotor, waar men als enige merk gebruik van maakt in de MotoGP. In de aanloop naar de GP van Emilia-Romagna heeft teambaas Lin Jarvis bevestigd dat de V4 in ontwikkeling is, maar hij benadrukt dat dit niet gedaan is vanwege ontbrekende mogelijkheden om de huidige krachtbron verder te verbeteren.

"Dit gaat al een tijdje terug. Toen Suzuki hier nog was, waren er twee fabrikanten met een viercilinder lijnmotor, terwijl de rest met een V4 reed. De afgelopen jaren hebben we veel technische ontwikkelingen gezien in de sport en natuurlijk is Suzuki vertrokken, dus wij zijn de enige overgebleven fabrikant met een viercilinder lijnmotor. Er is wat ons betreft nog genoeg ruimte om dat concept te ontwikkelen en verbeteren", legt Jarvis uit aan de officiële website van de MotoGP. De ontwikkeling is vooral gericht op 2027, het jaar dat de sport een nieuwe motorformule krijgt. "Als al je tegenstanders een V4 inzetten en we vooruitkijken naar de reglementen van 2027, vinden we het belangrijk om te weten wat de potentie van de V4 is ten opzichte van de lijnmotor. Op basis daarvan hebben we enige tijd geleden besloten om met het project te beginnen."

Eerste serieuze tests in loop van 2025

De V4-motor heeft nog geen meters op de baan gemaakt en hoewel de ontwikkeling volgens planning verloopt, benadrukt Jarvis dat de eerste tests op het asfalt pas ergens in 2025 plaatsvinden. "Het project ligt op schema. Dat is de beste manier om het te beschrijven. We kunnen niet zeggen waar we precies staan, maar we lopen volgens onze planning op schema. Het motorblok is ontworpen en wordt al getest op de testbanken. We hebben het nog niet getest in een motorfiets, daar is het nu nog niet het moment voor. We zijn echter druk met ontwikkelen en ontwerpen. Als de betrouwbaarheidstests achter de rug zijn, gaan we testen op de baan."

"Een van de redenen dat we dit doen, is om te kijken welk motorconcept we nodig hebben voor 2027", vervolgt Jarvis, die eind 2024 na 25 jaar afzwaait bij het MotoGP-project van Yamaha. "Dat jaar is nu nog ver weg, maar we moeten nu al beginnen. We moeten ervaring opdoen. We weten nog niet wanneer we het motorblok tijdens races wordt ingezet, maar testwerk is niet ver weg meer. Afhankelijk van de ontwikkeling, die hopelijk positief verloopt, zie je het motorblok halverwege volgend jaar misschien wel op de baan."