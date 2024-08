Yamaha verricht test in Misano: Ook Valentino Rossi op het asfalt

Afgelopen weekend werkte de MotoGP nog de Grand Prix van Oostenrijk af, maar twee dagen later was een deel van het veld alweer in Misano om testwerk te verrichten. Enkele merken voerden op het Italiaanse circuit tests uit met nieuwe onderdelen voor hun MotoGP-machine, aangezien de ontwikkelingsrace in de koningsklasse geen moment stilstaat. Vooral Yamaha stond tijdens de tweedaagse test in de belangstelling. De Japanse fabrikant profiteerde van de concessies en testte met vaste rijders Fabio Quartararo en Álex Rins. Zij kregen gezelschap van Andrea Dovizioso, die de geblesseerde testrijder Cal Crutchlow verving op de M1 van het testteam.

Quartararo, Rins en Dovizioso waren niet de enigen die dinsdag en woensdag op een Yamaha plaatsnamen in Misano. Dat gold eveneens voor Valentino Rossi, die met de Yamaha R1 - het model dat het merk inzet in World Superbike - op het asfalt verscheen. De zevenvoudig MotoGP-kampioen racet tegenwoordig op vier wielen en is fabrieksrijder van BMW in het World Endurance Championship, maar de kans om weer op een snelle motorfiets te stappen liet hij niet aan zich voorbij gaan. Op zijn thuiscircuit - Misano ligt op zo'n vijftien kilometer van zijn thuisbasis in Tavullia - reed Rossi dan ook de nodige kilometers tijdens de testdagen.

De inmiddels 45-jarige Italiaan bevond zich echter in goed gezelschap, want ook een reeks talenten uit de VR46 Riders Academy meldde zich in Misano voor een test. In dit geval ging het om regerend MotoGP-wereldkampioen Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi en Franco Morbidelli. Zij waren allen aanwezig om te trainen op een Ducati Panigale V4S, vrijwel dezelfde motorfiets als de Italiaanse fabrikant gebruikt in het WK Superbikes. Pedro Acosta reed intussen enkele ronden op een Moto2-motor. Toch was dat niet het hoofddoel voor de 20-jarige Spanjaard, die vooral naar Misano kwam om het testwerk van Dani Pedrosa op de KTM RC16 te bekijken. Pedrosa testte namelijk met de nieuwe ontwikkelingen waar Pol Espargaró in Oostenrijk mee naar de elfde plek reed. Tot slot was ook Ducati-testrijder Michele Pirro present om diverse nieuwigheden voor de GP24 aan tests te onderwerpen.

De testdagen op Misano waren voor de rijders ook een goede voorbereiding op de twee MotoGP-races die komende maand op het circuit worden afgewerkt. Op 8 september wordt de Grand Prix van San Marino verreden, twee weken later volgt de GP van Emilia-Romagna. Die race is op de kalender gekomen na de afgelasting van de raceweekenden in India en Kazachstan.