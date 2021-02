Yamaha tekent contractverlenging en blijft langer in MotoGP

Maandagochtend presenteerde het team met Maverick Viñales en Fabio Quartararo een nieuwe line-up. Yamaha is al sinds jaar en dag actief in de MotoGP en er bestond daarom ook maar weinig twijfel over de aanstaande contractperiode, die vanaf 2022 geldt. Yamaha is na KTM, Ducati en Honda het vierde merk dat zich voor de volgende vijfjarige cyclus aan de sport bindt.

“Wat betreft de MotoGP viert Yamaha dit jaar haar zestigjarig jubileum in de Grand Prix-racerij”, zei Yamaha-baas Lin Jarvis. “We zijn sinds 1961 actief, slechts vijf jaar nadat het merk ontstaan is. We zijn verbonden aan de MotoGP en er komt binnenkort een persbericht waarin onze deelname voor de volgende periode bevestigd wordt. Yamaha heeft een nieuwe deal gesloten met Dorna voor 2022-2026. Ik ben er blij mee.”

Yamaha debuteerde in 1999 op het hoogste niveau, destijds nog de 500cc-klasse. Nog in het eerste jaar haalde Max Biaggi zijn eerste zege op de Yamaha YZR500 en een jaar later werd het merk voor het eerst wereldkampioen bij de constructeurs. Het merk behaalde daarna de grootste successen met Valentino Rossi, die maar liefst vier wereldtitels haalde. Jorge Lorenzo was eveneens succesvol met drie wereldtitels. Hij is inmiddels alweer zes jaar de laatste kampioen van Yamaha.

Het merk worstelde de afgelopen jaren om een competitief pakket op de baan te zetten, alhoewel de rijders van het merk nog wel vaak wisten te winnen. Het grootste struikelblok voor de formatie was de hoge mate van inconsistentie, waardoor rijders niet mee konden doen om de wereldtitel. De hoogst geplaatste Yamaha-rijder in 2020 was Franco Morbidelli, die nota bene op een overjarig model reed.

Yamaha gaat met Petronas en VR46 om tafel voor 2022

Eerder op de dag presenteerde Yamaha de nieuwe formatie voor 2021. Het team heeft Maverick Viñales langer kunnen houden, Fabio Quartararo heeft de plek van Valentino Rossi bij het fabrieksteam ingenomen. Rossi rijdt in 2021 in dienst van Petronas Yamaha SRT, dat dinsdag gepresenteerd wordt. Het is nog onduidelijk of Sepang Racing Team ook in 2022 nog actief is als satellietteam van Yamaha. Ook VR46 zou in de race zijn voor een dergelijke positie.

“Het is waar dat het driejarige contract met Petronas aan het eind van dit jaar afloopt”, vervolgde Jarvis. “Zoals je hebt gezien hebben de onafhankelijke teams inmiddels bijgetekend voor de volgende periode. Er moet dus weer onderhandeld worden met de satellietteams en ik geloof dat niet alleen Yamaha actief zal zijn in die onderhandelingen. Sinds de start van onze samenwerking heeft Petronas Yamaha het fantastisch gedaan. Er bestaat geen twijfel over de capaciteit van dit team. Of VR46 instapt, dat is de vraag. Van wat ik nu begrijp hebben ze een optie die op een bepaald moment verstrijkt en ze zijn serieus aan het nadenken over een toekomst als MotoGP-team. Yamaha zal dus in gesprek gaan met de kandidaten die beschikbaar zijn, voor ons zijn dat zeker Petronas en VR46 omdat we met die partijen al een lange samenwerking hebben. Er is nog niets begonnen, we hebben nog niet onderhandeld, maar dat zal in april en mei gebeuren.”