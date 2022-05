Yamaha-teambaas verrast door vertrek van RNF naar Aprilia

Aprilia maakte vrijdag bekend dat het met RNF volgend seizoen voor het eerst een satellietteam in de MotoGP heeft. De beide partijen hebben een contract voor twee jaar getekend. RNF Racing stond tot voor kort bekend als het Sepang Racing Team. Na het vertrek van Petronas als hoofdsponsor hield dat team op te bestaan, maar ging het onder een nieuwe entiteit verder met teambaas Razlan Razali. Er werd een eenjarig contract getekend met Yamaha. Na dit seizoen stapt RNF over naar Aprilia, dat dit seizoen grote indruk maakt in de MotoGP.

“Het is natuurlijk geen ideale situatie”, zegt Jarvis in gesprek met MotoGP.com. “We hebben altijd een satellietteam gehad. We hebben altijd meer dan twee motoren op de grid gehad en het is nooit goed dat een relatie ten einde komt. Maar we hebben tot het eind van dit seizoen en maken we er het beste van. Ze hebben de beslissing genomen om met Aprilia verder te gaan, we respecteren die beslissing. We waren best verrast dat het naar buiten kwam, het werd bekend toen we net [met RNF] om tafel zaten en ze ons op de hoogte brachten. Dat is ongebruikelijk, maar we respecteren de beslissing.”

Met het vertrek van Suzuki is er ruimte voor een extra Yamaha-team op de grid, maar op dit moment lijkt het erop dat Yamaha volgend seizoen met twee motoren op de grid staat. “Alle andere teams hebben doorlopende contracten”, zegt Jarvis. “Er zijn dus geen alternatieven, maar dat is prima voor ons. We focussen ons op het fabrieksteam en proberen die motoren sneller te maken. Daar zetten we ons op dit moment voor in. Dat is geen probleem en we zijn ervan overtuigd dat we het ook met twee coureurs kunnen.”