De laatste MotoGP-race van 2022 in Valencia was het decor voor de beslissing in het kampioenschap. Fabio Quartararo en Francesco Bagnaia waren de hoofdrolspelers. Laatstgenoemde had bij het ingaan van het weekend de betere papieren. Yamaha had aan een overwinning in Spanje niet genoeg. Om de titel met succes te verdedigen diende Pecco ook nog eens buiten de punten te eindigen. De kans op een dergelijk scenario was ontzettend klein, wist ook Yamaha-teambaas Lin Jarvis. Na 27 ronden kwam de Ducati-coureur als nieuwe kampioen uit de bus. Jarvis heeft gemengde gevoelens.

"Het is lastig te omschrijven wat ik nu voel. Aan de ene kant zijn we tevreden. We hebben er alles aan gedaan, ook Fabio deed zijn stinkende best. We hebben het seizoen wel in stijl afgesloten, we zaten er nog steeds goed bij. Er was een kans om zondag te winnen, ondanks dat we wisten dat het mathematisch gezien lastig zou worden", aldus de chef. Ondanks het verlies is Jarvis wel tevreden over het verzette werk van Yamaha. "Maar ik ben natuurlijk niet superblij. Vorig jaar werden we kampioen. Nu niet. Toch mijn complimenten aan Fabio en het team. Iedereen zag dat onze motor dit jaar niet de snelste was. Fabio reed vaak op het maximale en ging er soms overheen. Wij namen het op tegen het rode leger, maar we mogen tevreden zijn. Het is wel duidelijk dat het in 2023 beter moet."

Jarvis feliciteert ook Ducati

Ducati was dit jaar sterk vertegenwoordigd in de MotoGP. Naast het fabrieksteam leverde het Italiaanse merk ook zijn machines aan andere teams. In totaal kwamen acht coureurs in actie op een Desmosedici. Op de vraag hoe lastig het voor Yamaha was om tegen Ducati te vechten, antwoordt Jarvis: "Allereerst mijn complimenten aan Pecco. Het is ondanks de tools die je hebt nooit makkelijk om kampioen te worden. Hij won dit jaar zeven races! Dat toont zijn skills en capaciteiten. Mijn felicitaties", vervolgt de Brit. "Daarnaast verdient ook Ducati de nodige credits. Zij ontwikkelden een ongelofelijk sterke motor. Het was denk ik het beste pakket op de grid. Ze wonnen als team, bij de constructeurs en uiteindelijk ook bij de coureurs. Het winnen van de Triple Crown is niet eenvoudig. Het competitieniveau was serieus. Ze hadden daarnaast niet één coureur op grid, maar acht. Dat zijn er veel. Als je eigen motor qua pace dan niet mee kan, dan word je geen tweede of derde, maar zevende of achtste. Dat was het probleem. Het was lastig om het tegen het rode leger op te nemen. Het is aan ons om ons pakket te verbeteren. Fabio heeft als een van de meest getalenteerde rijders zijn skills getoond. We zijn zeer optimistisch voor volgend jaar."