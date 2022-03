De drievoudig MotoGP-winnaar en nummer twee van 2020 beleefde in 2021 een matig seizoen. De Italiaanse coureur had de grootste moeite zich in de eerste seizoenshelft thuis te voelen op de twee jaar oude Yamaha van Petronas SRT. Vanaf de Grand Prix van Assen tot en met de race in San Marino stond Franco Morbidelli aan de kant vanwege een knieblessure. In zijn herstelperiode werd Morbidelli wel gepromoveerd naar het fabrieksteam van Yamaha na het ontslag van Maverick Viñales. In de vijf laatste Grands Prix scoorde de Italiaan slechts zeven punten. Teambaas Massimo Meregalli gelooft dat de terugkeer "te vroeg" was, maar stelt dat de Italiaan "zeer goed past" bij de M1.

"Ik verwacht dat Franco na vorig seizoen wraak gaat nemen, aangezien ontzettend veel dingen zijn misgegaan", aldus Meregalli. "Hij begon vrij goed, blesseerde zich, besloot een operatie te ondergaan en promoveerde toen naar het fabrieksteam. Wellicht wilde hij te vroeg terugkeren op de motor met het doel om sneller te herstellen, maar waarschijnlijk maakte dit het juist erger. Daar komt bij dat hij de laatste paar races gebruikte om te wennen aan een nieuwe crew en nieuwe motor. Ik ben zeer benieuwd naar een fitte Franco en hoe hij de machine bestuurt zoals hij voor zijn blessure deed. Hij is gewend aan het rijden op onze motorfiets en we weten dat hij goed past bij de M1."

Morbidelli komt sterk voor de dag in Indonesië

Morbidelli liet met een algemeen vijfde tijd een solide indruk achter bij de driedaagse MotoGP-test op het splinternieuwe Indonesische circuit van Mandalika. Toch past de machine van 2019 beter bij zijn stijl, geeft de coureur toe. "Ik moet nog een beter gevoel krijgen op de nieuwe motor", laat Morbidelli aan Motorsport.com weten. "Op Sepang sprong ik fit op de motor. Samen met Patrick Primmer hebben we in Maleisië gewerkt aan een basis, in Indonesië was deze goed. Daar werd het per dag een stukje beter. Uiteindelijk hebben we er een bepaalde performance uitgekregen, maar ik moet er nog wat meer gevoel bij krijgen en ik moet nog meer leren over de motor. Ik voel me nog steeds fijner op de 2019-versie, dus ik moet me nog wat meer thuis gaan voelen op de 2022-machine."

Komend weekend start het MotoGP-seizoen op het circuit van Losail in Qatar.