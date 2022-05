Fabio Quartararo maakte in 2015 de overstap naar de Grand Prix-racerij en werd gezien als de nieuwe Marc Marquez. Toch viel de Fransman in de Moto3 en Moto2 tegen. Zijn doorbraak kwam in 2018. In dat seizoen pakte Quartararo zijn eerste Moto2-zege, wat hem voor 2019 een MotoGP-zitje bij Petronas Yamaha SRT opleverde. In dat jaar pakte de Fransman zeven podiumplaatsen en zes pole-positions. Al voor de start van 2020 werd hij gekozen om in 2021 MotoGP-legende Valentino Rossi te vervangen bij het fabrieksteam van Yamaha.

Afgelopen seizoen scoorde hij er vijf zeges en bezorgde hij Yamaha de eerste wereldtitel sinds Jorge Lorenzo in 2015. Door zijn zege in Portugal en tweede plaats in Indonesië reist hij nu als WK-leider naar de volgende race in Frankrijk. Hij zal zijn voorsprong voor eigen publiek willen vergroten en het toeval wil dat Yamaha altijd ijzersterk voor de dag komt op het circuit van Le Mans.

Teambaas Lin Jarvis loopt al een lange tijd mee in de MotoGP-paddock en heeft onder meer gewerkt met Lorenzo en Rossi. De Brit stelt dat Quartararo vergeleken kan worden met de succesvolle heren. "Hij heeft dat exceptionele talent dat andere kampioenen ook hebben", zegt Jarvis in een exclusief interview met Motorsport.com. "Een echte kampioen heeft altijd dat beetje extra. Dat geldt voor Valentino, Jorge, Marc en Casey Stoner. Fabio hoort bij die groep."

"Hij is nog maar 23 jaar en heeft een prachtige toekomst voor zich. Zijn manier van rijden past perfect bij de huidige M1, dat is een gelukje voor ons. Als we hem een pakket geven waarmee hij ook op topsnelheid competitief kan zijn, dan haalt hij meerdere titels met Yamaha. Ik hoop dat hij bij ons blijft. Hij heeft niet alleen veel talent en snelheid, maar is ook nog eens een bijzonder aardige vent. Het is een positief karakter voor de sport, ons team en ons merk. Hij heeft alles."

Het contract van Quartararo met Yamaha loopt eind 2022 af. Momenteel zijn er gesprekken gaande over een eventuele verlenging. In Jerez vertelde Jarvis de hoop te hebben eind juni de onderhandelingen af te ronden. De Fransman zelf ontkende dat er al een deal is getekend.