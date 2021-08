Yamaha claimt dat Viñales M1-blok wilde opblazen

Yamaha maakte na de TT van Assen bekend dat Maverick Viñales aan het eind van dit seizoen vertrekt bij de Japanse formatie, ondanks zijn tot eind 2022 doorlopende contract. Desalniettemin zou Viñales de rest van het seizoen gewoon rijden in de hoop dat hij nog iets van zijn jaar kon maken. Zover lijkt het echter niet te komen. Zondag eindigde Viñales in de eerste race na de zomerstop op de allerlaatste plaats. Hij kwam een ronde voor het einde binnen omdat zijn motor een foutmelding gaf en hij in de pits moest komen. Donderdag werd een nieuw hoofdstuk aan de soap toegevoegd. De coureur is op non-actief gezet vanwege onredelijk gebruik van de motorfiets waarmee hij “zichzelf en zijn mede-coureurs in gevaar bracht”.

Het team claimt dat Viñales zijn motor te veel toeren liet draaien bij het inrijden van de pits aan het eind van de Grand Prix van Stiermarken, zo heeft Motorsport.com vernomen. Het team heeft naar eigen zeggen een uitvoerige analyse gedaan van de telemetrie en de data. Een insider heeft aan deze website laten weten dat coureurs wel degelijk de mogelijkheid hebben om de motor een hoger toerental te laten draaien, ondanks dat de MotoGP-fietsen voorzien zijn van een toerenbegrenzer. Betrokkenen die de situatie van dichtbij meemaken stellen dat Viñales na de eerste start van de race op zondag geen klachten had over de motor. “Hij kwam in de pits en zei dat er niets hoefde te gebeuren aan de motor”, laat een bron weten. Yamaha-monteurs hebben voor de herstart echter wel de koppeling vervangen en engineers hebben het blok aangesloten op de computer. Het is niet duidelijk wat ze met die laatste handeling precies gedaan hebben.

Naar verluidt was Viñales niet tevreden met het werk dat de monteurs verrichtten in de tijd dat de race stil lag na de crash van Dani Pedrosa en Lorenzo Savadori. "De race werd gestopt en we kwamen in de pits", zei Viñales zondag. "Ze hebben de koppeling en de band gewisseld en vanaf dat moment was het een heel ander verhaal."

Viñales heeft zelf nog niet gereageerd op de schorsing die hij van Yamaha opgelegd heeft gekregen. De fabrikant heeft laten weten dat de Spanjaard dit weekend niet vervangen wordt. Voor de aankomende races is ook nog geen beslissing genomen, Yamaha wil daarover nog met Viñales en zijn management in gesprek.

De gebeurtenissen bij Yamaha doen denken aan een geschil tussen John Kocinski en Suzuki in 1993. De Amerikaanse rijder had ondanks goede resultaten in de eerste vier races van het seizoen geen goede band met zijn team. In Assen blies hij met opzet het blok van de motor op. Kocinski reed geen meter meer voor Suzuki.