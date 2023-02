Yamaha is in 2023 het enige merk dat geen satellietteam op de MotoGP-grid heeft nadat RNF Racing besloot om in zee te gaan met Aprilia. De aanpak van Yamaha verschilde de afgelopen jaren flink van de andere formaties. Waar Ducati er bewust voor heeft gekozen om het satellietteam als verlengstuk van het fabrieksteam te zien, zag Yamaha het puur als een klantenteam. Het werd slechts gezien als een extra inkomstenbron voor het team. De noodzaak om de technische samenwerking aan te gaan met satellietteams is in het huidige tijdperk van de MotoGP echter steeds belangrijker geworden.

Het Japanse merk ziet dit nu in en teambaas Lin Jarvis stelt dat de samenwerking met een eventueel nieuwe partner gaat veranderen. “We kijken niet meteen naar Ducati”, zegt Jarvis in gesprek met de Spaanse afdeling van Motorsport.com. “Het pakket dat we aanbieden zal echter verschillen van wat we vijf jaar geleden konden aanbieden. De samenwerking tussen satellietteams [en het fabrieksteam] is veel nauwer geworden.”

Sinds het vertrek van RNF naar Aprilia wordt Yamaha in verband gebracht met VR46, het team van Grand Prix-legende Valentino Rossi. FIM-president Jorge Viegas verklaarde zelfs dat VR46 al in 2024 in zee zou gaan met Yamaha, maar dat werd onmiddellijk ontkend door het management van Rossi’s team. VR46 heeft tot en met 2024 een contract met Ducati, maar de connectie met Yamaha is evident. Rossi won met dat merk vier wereldtitels en Yamaha is nu onder de VR46-vlag actief in Moto2.

Jarvis wilde niet reageren op de uitspraken van Viegas. “Ik wil dat iedereen zijn invloed respecteert”, gaat Jarvis verder. “Natuurlijk willen we zo snel mogelijk weer een satellietteam, maar daarbij spelen verschillende zaken een rol. Het eerste is dat we een competitieve motor nodig hebben, dan kunnen we iemand overtuigen om bij ons te komen rijden. Daarna moeten we een goede deal voorstellen met op alle niveaus goede ondersteuning. Tot slot moeten we de huidige contracten tussen de geïnteresseerde partijen respecteren. Als het in 2024 niet lukt, doen we het in 2025.”

Enkel Gresini Racing heeft aan het eind van 2023 een aflopend contract, maar het is onwaarschijnlijk dat het team van wijlen teambaas Fausto Gresini Ducati verlaat.