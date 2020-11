Yamaha roept vervanger op voor Rossi tijdens Europese GP

Rossi testte na de Franse GP begin vorige maand positief op het coronavirus en moest als gevolg daarvan de beide races in Aragon ook missen. Yamaha onthulde in een persbericht dat Rossi dinsdag een test ondergaan is, maar die is opnieuw positief uit de bus gekomen. Woensdag wordt de Italiaan opnieuw getest. Mocht dit resultaat negatief zijn, heeft Rossi genoeg tijd om nog een tweede PCR-test te ondergaan en naar Valencia te vliegen om dit weekend weer in actie te schieten. Mocht Rossi opnieuw een positieve test afleveren, zal de Italiaan ook deze wedstrijd nog missen.

Yamaha heeft WSBK-rijder Gerloff aangesteld als de eventuele vervanger voor de Europese GP. De Amerikaan maakte dit jaar zijn WSBK-debuut bij GRT Yamaha en scoorde drie keer een podium in de klasse voor productiemotoren. Voor Gerloff zou het zijn debuut in de MotoGP zijn. Ook zou hij de opvolger zijn van wijlen Nicky Hayden, de laatste Amerikaan die in de MotoGP actief was.

Met het oproepen van Gerloff passeert men bij Yamaha testrijder Jorge Lorenzo. De drievoudig wereldkampioen weet nog niet of zijn toekomst bij Yamaha ligt. Hij voert ook gesprekken met Aprilia, zo bleek afgelopen week. Eerder was er ook al sprake van dat Yamaha een vervanger moest hebben voor Rossi. Ook toen viel de keuze niet op Lorenzo. Het fabrieksteam gaf toen aan dat men het team niet overmatig onder druk wilde zetten in een toch al hectisch seizoen.

De Teruel GP viel overigens nog binnen de tien dagen waarin Yamaha niet verplicht is om een vervanger te zoeken. Mocht Rossi nu voor de Europese GP niet fit zijn, is Yamaha dat wel verplicht. Ondanks dat Lorenzo veel meer MotoGP-ervaring heeft, reed hij in zijn functie als testrijder slechts vijf dagen op de 2019-versie van de M1. Op de huidige machine heeft hij nog niet gereden. Tijdens de meest recente test in Portimao was hij vier seconden langzamer dan Aleix Espargaro.

Gerloff is niet het enige nieuwe gezicht in de paddock dit weekend. Aprilia heeft met Lorenzo Savadori ook een debutant aan boord. Hij vervangt Bradley Smith tijdens de laatste races van het seizoen.