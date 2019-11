Yamaha-rijders geplaagd door problemen met grip

Viñales leek op basis van de trainingen een van de sterkste coureurs op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia en was samen met Marc Marquez favoriet voor de overwinning. In plaats daarvan reed Viñales de gehele race op de zesde plaats en eindigde hij op bijna negen seconden achterstand van Marquez. Dit was wel genoeg om de derde plaats in de eindstand van het MotoGP-kampioenschap binnen te halen.

“Ik had gewoon geen gevoel met de motor”, gaf Viñales toe. “De achterband bleef niet goed genoeg, ik had geen enkel moment evenveel grip als tijdens de trainingen. Ik kon niet snel zijn tijdens de race, die kans had ik gewoon niet. Ik probeerde de race zo goed mogelijk te controleren en achter Rins te blijven, dat was het belangrijkste. Het betekent veel dat we derde geworden zijn in het kampioenschap, het is een evenaring van mijn beste seizoen. Dat is altijd belangrijk. Het is geweldig dat we met vijf DNF’s en niet veel echt hele goede races toch nog vijfde zijn geworden. Dat is een cadeau voor mij.”

Teamgenoot Valentino Rossi eindigde op de achtste plaats, hij had een achterstand van zo’n 23 seconden op racewinnaar Marquez. De 40-jarige piloot worstelde opnieuw met de gebruikelijke gripproblemen van de Yamaha, Rossi zei dat de koude omstandigheden ervoor gezorgd hebben dat het ‘normaal’ voelde. Toch vond hij het vreemd dat hij in de warm-up sneller was.

“De omstandigheden waren bijna te moeilijk om een race te houden, het was slechter dan op zaterdag”, verklaarde Rossi. “Het is een vraagteken waarom ik tijdens de twintig ronden in de vierde vrije training sneller was als tijdens de race terwijl ik dezelfde motor en dezelfde banden had. Ik had niet het tempo om de race te winnen, maar ik reed wel goede 1.31’ers. Ik had veel meer problemen, maar de omstandigheden waren slechter en de temperatuur lag nog lager. Dat zou dus normaal zijn. We begrijpen niet dat ik vanochtend met dezelfde setup sneller was dan tijdens de race.”

Met medewerking van Matteo Nugnes en Oriol Puigdemont