Na de contractverlenging van Fabio Quartararo sloot het Yamaha-fabrieksteam vorig jaar een overeenkomst met Luca Marmorini. Hij werkte in het verleden op de motorische afdeling van het Ferrari Formule 1-team. De Italiaanse engineer was eerder ook betrokken bij Toyota in de Formule 1 en werkte een tijdje met Aprilia om de MotoGP-krachtbron van dat merk te verbeteren. Bij Yamaha was de komst van Marmorini hard nodig omdat nog voor de start van het seizoen 2022 besloten werd de nieuwe krachtbron niet te gebruiken. Quartararo en zijn merkgenoten reden daardoor met een inferieur blok dat met name op topsnelheid en acceleratie ernstig tekortschoot.

Marmorini heeft met zijn komst niet voor een complete omslag gezorgd, zegt teambaas Lin Jarvis in gesprek met Motorsport.com. “Sinds we vorig jaar begonnen zijn met de samenwerking hebben we verschillende fases doorlopen”, zegt Jarvis. “Ik denk dat zijn directe impact niet heel groot is, hij moest eerst ook begrijpen waar we stonden. Er is wel degelijk support geweest, maar de motor komt nog steeds uit Japan. Daar worden de onderdelen ook geproduceerd. Maar in feite hebben we nu het blok tot onze beschikking dat we vorig jaar al hadden moeten hebben. We hebben halverwege 2022 een probleem ontdekt en dat aspect hebben we vervolgens aangepakt.”

De werk- en denkwijze van Marmorini heeft Yamaha echter wel degelijk geholpen, vindt de Britse Yamaha-voorman. “Wat Marmoto heel goed doet is de engineers op scherp zetten en ze laten zien waar de focus moet liggen, wat echt belangrijk is. Soms zet hij ze onder druk, soms gaat het om een beetje advies. Hij geeft ze kort gezegd een nieuw perspectief op de zaak.”

Tijdens de wintertest in Sepang leek Yamaha de problemen inderdaad opgelost te hebben. De topsnelheid van de M1 was een stuk gunstiger dan eerder. De snelheid van de machine in kwalificatietrim is echter een punt van zorg gebleven voor de renstal uit Iwata.