Yamaha heeft opvolger voor MotoGP-teambaas Lin Jarvis gevonden

Teambaas Lin Jarvis neemt eind 2024 afscheid als teambaas van Yamaha's fabrieksteam en topman van het MotoGP-project van de Japanse fabrikant. Het vertrek van de 66-jarige Brit werd in april al wereldkundig gemaakt, maar tot op heden was onduidelijk wie hem volgend jaar opvolgt. Motorsport.com kan nu onthullen dat die eer naar Paolo Pavesio gaat. Hij wordt naar verwachting volgende week in Misano aangekondigd als de nieuwe directeur van Yamaha Motor Racing.

Pavesio heeft nooit een actieve rol in de MotoGP-paddock gespeeld, maar is binnen Yamaha wel een bekend gezicht. Hij heeft de afgelopen tien jaar verschillende rollen vervuld bij het in Nederland gevestigde Yamaha Europe, hetzelfde kantoor als waar Jarvis enkele jaren werkte voordat hij zich in 1999 bij het MotoGP-project voegde. Pavesio heeft wel ervaring in de motorsport via het World Superbike-project van het merk uit Iwata. Als nieuwe hoofd van Yamaha Motor Racing komt hij aan het roer te staan tijdens de huidige transitie binnen Yamaha, maar ook moet hij de relatie met het nieuwe satellietteam Pramac managen.

De verwachting is dat Pramac op korte termijn de komst van Miguel Oliveira en Jack Miller aankondigt. Beide rijders passen met hun ervaring niet echt bij de criteria voor een 'juniorteam', maar Yamaha wil dat Pramac in eerste instantie fungeert als een soort laboratorium om de ontwikkeling van de YZR-M1 te versnellen. In dat licht is de komst van Oliveira en Miller dan wel weer te verklaren. Tegelijkertijd hoopt Yamaha het testteam te versterken door huidige Tech3-rijder Augusto Fernández aan te trekken als collega van de momenteel geblesseerde Cal Crutchlow.

Bij het MotoGP-project van Yamaha heeft Pavesio grote schoenen om te vullen. Jarvis speelde namelijk een sleutelrol in de successen van het merk in de afgelopen 25 jaar. Voor zijn laatste jaar in dienst van de Japanse fabrikant had de Brit enkele persoonlijke doelstellingen geformuleerd om Yamaha in goede staat achter te laten. Fabio Quartararo wist hij relatief snel te overtuigen van een contractverlenging, waarna de focus verschoof naar het aantrekken van een satellietteam. Dat lukte door Pramac weg te lokken bij Ducati. Ook heeft Jarvis nog enkele belangrijke engineers en technici binnengehaald om het gat met de leidende merken zo snel mogelijk te verkleinen. Nu die taken erop zitten, kan Jarvis dus met een gerust hart afzwaaien.