Yamaha bespreekt opmars Quartararo: “Heel volwassen geworden”

Fabio Quartararo ging in de laatste race voor de zomerstop onderuit en kreeg voor het eerst dit jaar een nulscore achter zijn naam. Hij heeft echter nog steeds een voorsprong van 21 WK-punten op Aleix Espargaro. Tot die val in Assen wat het voor Quartararo een seizoen met twee gezichten. “Het begin van dit seizoen was moeilijk, we hadden iets verwacht uit Japan en dat kwam niet”, licht teambaas Massimo Meregalli toe. “Ik denk dat we daar iets van onze motivatie of positieve energie zijn verloren. Uiteindelijk hebben we besloten dat aan de kant te zetten omdat het geen zin heeft energie te steken in iets wat niet komt. Vanaf dat moment hebben we ons ingezet om te maximaliseren wat we wel hadden. In Qatar ging het niet zoals verwacht, ook de kennis van de nieuwe aerodynamica was nog niet optimaal. In Indonesië ging het in de regen heel goed, condities waarin we normaal niet uitblinken.”

Quartararo omschreef zijn eigen ommekeer eerder in gesprek met Motorsport.com. “De switch kwam op COTA”, zegt Meregalli. “Aan het eind van de race was er op topsnelheid een groot gat, maar hij kon wel tot het eind van de race met Marc vechten. In Portimao veranderde zijn aanpak, hij was anders. Vanaf dat moment hebben we elke keer het maximale gepresteerd en aan zijn kant van de pitbox hebben ze goed gewerkt om de voorbereiding op de race zo goed mogelijk te doen, zeker bij het laten werken van de banden.”

Meregalli ziet ook dat Quartaro anders met teleurstellingen omgaat. Dat heeft te maken met een stukje algemene acceptatie van de situatie, maar ook met de groei van Quartararo als persoon. “Het zijn allemaal kleine aspecten die ze goed onder controle hadden”, zegt Meregalli, verwijzend naar Quartararo en zijn crew-chief Diego Gubelini die alom bekendstaan als een van de beste combi’s op de grid. “Zoals je weet is Fabio heel constant en hij is op dit moment de enige die de sterke punten van de motor goed onder controle kan houden. Zijn gevoel met de motor is op dit moment heel goed. Hij is volwassen geworden, hij is beter dan vorig jaar. Overal waar we rijden, verbetert hij zijn rondetijden en hij is ontzettend gedreven. En wanneer ik het over zijn volwassenheid bedoel ik dat hij heus wel teleurgesteld was na de races in Argentinië, Qatar en Amerika, maar niet op een verkeerde manier. Hoe hij zich na de terugkeer in Europa opgesteld heeft en wat hij heeft laten zien, dat is fantastisch. Hij heeft dingen laten zien op hele snelle circuits waar we dat niet verwacht hadden. Ook op de Sachsenring was hij snel, ook al is het geen goed circuit voor Yamaha.”