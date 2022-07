Yamaha heeft 'open vizier' om krachtbron M1 te verbeteren

Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo is behoorlijk vocaal geweest over het gebrek aan ontwikkeling van de Yamaha-krachtbron. De coureur dreigde zelfs te vertrekken bij het merk, maar werd overgehaald om te blijven toen er geen andere aantrekkelijke opties waren en Yamaha een plan uittekende om de motor op termijn toch wel te verbeteren. Yamaha trok onder andere Luca Marmorini aan, die in het verleden werkte aan de motoren van Ferrari en Yamaha in de Formule 1. De Italiaan gaat als consultant aan de slag.

Volgens Meregalli is het aantrekken van Marmorini een teken van de goede wil van Yamaha. “We vestigen onze hoop niet volledig op deze nieuwe samenwerking, maar ook op de manier waarop ze zich in Japan bedacht hebben”, zegt Meregalli. “Ze hebben altijd met de blik naar binnen gewerkt, maar nu hebben ze meer een open vizier en ligt de focus op het verbeteren van de motor. De resultaten moeten beter worden. Ik verwacht dat we aan het eind van dit seizoen de eerste resultaten gaan zien. Ze werken nu al aan de motor voor volgend jaar en daar hoort de nieuwe krachtbron ook bij. Ik ben er blij mee en heb er vertrouwen in.”

Het inschakelen van externe hulp past niet bij de filosofie van Yamaha en Japanse bedrijven in het algemeen. Negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi verklaarde kort voor zijn afscheid nog dat de Japanse engineers “doen wat ze willen”. Marmorini werkte van 1990 tot en met 1999 voor Ferrari, daarna werkte hij voor Toyota toen het merk haar debuut maakte in de koningsklasse van de autosport. Na zijn stint bij Toyota werkte Marmorini nog eens vijf jaar voor het Ferrari Formule 1-team.

De situatie van Yamaha wordt bemoeilijkt door het vertrek van satellietteam RNF. Dat team gaat volgend seizoen in zee met Aprilia, Yamaha heeft daardoor alleen de fabrieksmotoren op de grid.