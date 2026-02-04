Overslaan naar hoofdinhoud

MotoGP Officiële test Sepang

Yamaha onderbreekt MotoGP-test Sepang na problemen met V4-motorblok

Yamaha heeft besloten om voorlopig niet in actie te komen tijdens de MotoGP-test in Sepang. Pas als de oorzaak van het motorprobleem van Fabio Quartararo op dinsdag duidelijk is, keert het merk terug.

Bjorn Smit Oriol Puigdemont
Bewerkt:
Toevoegen als voorkeursbron
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Voor Fabio Quartararo is de eerste collectieve MotoGP-test van 2026 al ten einde gekomen. Dinsdagochtend brak hij een vinger bij een crash in bocht 5 en hoewel hij later op de dag nog terugkeerde op de baan, besloot hij daarna in samenspraak met Yamaha om de test vroegtijdig te beëindigen.

De runs die Quartararo dinsdagmiddag nog maakte op het Sepang International Circuit verliepen ook niet geheel probleemloos. In een van de runs werd de Fransman gedwongen om zijn Yamaha M1 in bocht 2 langs de kant te zetten vanwege een motorprobleem. Voor de Japanse fabrikant was dat een tegenvaller, want voor dit jaar werd juist een gloednieuw V4-motorblok geïntroduceerd.

Meer over Quartararo's blessure:

De technici van Yamaha hebben dinsdagavond onderzoek gedaan naar de oorzaak van het motorprobleem, maar hebben daarbij geen antwoord kunnen vinden. Deze situatie heeft de alarmbellen doen afgaan bij het merk, dat uiteindelijk een rigoureuze maatregel heeft genomen: totdat er een duidelijk antwoord is, komt Yamaha helemaal niet in actie tijdens de testdagen in Sepang. Als gevolg hiervan moesten alle Yamaha-rijders woensdagochtend toekijken hoe de overige fabrikanten hun testwerk vervolgden.

"We proberen nog steeds te begrijpen wat het probleem van Fabio gistermiddag heeft veroorzaakt. Het is een veiligheidsissue", legt teammanager Massimo Meregalli uit in gesprek met Motorsport.com. Het plan is wel om het testwerk te hervatten zodra er duidelijkheid is. "Als we weten wat de oorzaak was, gaan we weer de baan op. Dat kan vandaag of morgen zijn. We wachten op groen licht."

Yamaha wil eerst weten wat de oorzaak van het motorprobleem is, voordat de rijders terugkeren op de baan.

Yamaha wil eerst weten wat de oorzaak van het motorprobleem is, voordat de rijders terugkeren op de baan.

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Meregalli ontkent dat het technische probleem ook maar iets te maken had met de crash van Quartararo eerder op dinsdag. De impact op het testprogramma van Yamaha valt volgens de teammanager ook hard mee, met name omdat het merk vorige week al in actie kwam bij de shakedowntest. "Ik zou zeggen dat we zo'n 80 procent van het geplande programma hebben afgerond", aldus Meregalli.

"We hebben de basis van de motor, in deze twee dagen zouden we aan de afstelling hebben gewerkt. Toprak [Razgatlioglu] is de enige rijder die de dingen in zijn agenda nog niet heeft kunnen testen. Alle andere rijders hadden hetzelfde materiaal."

