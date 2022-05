Yamaha wil nieuwe deal met Quartararo voor de zomer rond hebben

Het contract van regerend MotoGP-wereldkampioen Fabio Quartararo loopt aan het eind van dit seizoen af en een nieuwe deal is nog niet rond. De coureur heeft de afgelopen maanden de druk opgevoerd nadat hij ontevreden was met het ontwikkelingswerk van zijn team. Tijdens het weekend in Austin onthulde de manager van Quartararo dat hij ook met andere merken in gesprek was, Quartararo zelf verklaarde dat zijn toekomst niet in beton gegoten was. Hoewel Yamaha ook met een tweede plan bezig is, lijkt het er nu toch op dat Quartararo voor een langer verblijf zal tekenen bij de Japanse formatie. In een exclusief interview met Motorsport.com laat teambaas Jarvis weten dat hij voor het eind van juni een handtekening wil hebben.

“We hebben natuurlijk contact gehad”, zegt Jarvis. “We staan altijd in contact met zijn management en op dit moment staan we in nauw contact over de toekomst, we zijn bezig een aantrekkelijk pakket samen te stellen en hem een voorstel voor de toekomst te doen. Hij is natuurlijk onze eerste prioriteit. Daar bestaat geen twijfel over, dat is voor iedereen duidelijk. Ik stel me zo voor dat Yamaha op dit moment zijn beste optie is. Het is belangrijk dat we hem vertrouwen geven en dat hij comfortabel is met het programma dat we in 2023 en 2024 voor hem hebben. Dat is belangrijk. Na een goed resultaat in Portugal hebben veel mensen gezegd dat dit invloed zou hebben op de onderhandelingen, maar dat is niet echt het geval. Het gaat om dit seizoen, niet alleen om vandaag en morgen. Het gaat om vertrouwen in het programma voor de komende twee jaar. Natuurlijk heb ik een deadline in gedachten, maar ik zal het politiek correcte antwoord geven. Ik hoop dat we voor de zomerstop, tegen het eind van juni een deal moeten hebben. Het zou goed zijn als het daarvoor al lukt.”

Niet tevreden met RNF, wel vertrouwen in nieuwe deal

Yamaha is ook op een ander front in onderhandeling over een nieuwe deal: RNF Racing tekende voor dit seizoen een eenjarig contract voor het leasen van motoren nadat Petronas SRT opgeheven werd. Hoewel het team ondermaats presteert met slechts één top-tien in de eerste vijf races van dit seizoen, stelt Jarvis dat Yamaha over een nieuwe deal onderhandeld wordt. “Er waren vorig jaar veel veranderingen midden in het seizoen met het vertrek van Petronas, het plotselinge stoppen met het Moto3- en Moto2-programma, de nieuwe titelsponsor. Het leek ons daarom verstandig om een eenjarige deal te tekenen. Op dit moment zijn we tevreden met de samenwerking die we hebben, het team heeft stabiliteit. Het is een hele lastige situatie geweest voor het team, de transitie in de winter was lastig. Die omwenteling van de ene naar de andere organisatie was niet eenvoudig, maar het ziet er nu stabiel uit. Zijn we blij met de prestaties die ze leveren? Nee, ik denk het niet.”

Hij voegt toe: “Maar ik denk dat ze als team prima werk leveren. We hebben tot het eind van juni om een beslissing te nemen, maar ik ben optimistisch over een langere samenwerking met RNF.”