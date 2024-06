Yamaha laat nieuw motorblok debuteren in MotoGP TT Assen

Voor de MotoGP-seizoensstart van 2024 had Yamaha al een nieuw motorblok ontwikkeld, maar deze versie zorgde ervoor dat de kenmerkende wendbaarheid van de M1 verdween. Zowel Fabio Quartararo als Álex Rins kampte daardoor in meerdere races met arm pump. De Japanse fabrikant zat echter niet stil en werkte met dank aan de concessies de afgelopen maanden aan een nieuw motorblok, die in de aanloop naar de TT van Assen ook uitgebreid is getest. De wendbaarheid van de M1 moet met het blok verbeterd worden, terwijl het vermogen behouden blijft. De tests verliepen dermate goed dat Quartararo en Rins er in Assen ook mee racen.

Na de vrijdagse actie op TT Circuit Assen concludeerde Quartararo dat het nieuwe motorblok op enkele fronten een stap vooruit was, maar dat de prestaties in snelle bochten niet echt verbeterd zijn. "Het nieuwe blok helpt, maar niet hier", zei de Fransman, die door zijn elfde tijd in de tweede oefensessie veroordeeld is tot deelname aan Q1. "Het helpt in enkele bochten waar we hard moeten remmen, want we voelen op dat front meer prestaties. Hier hoef je vanaf de tweede sector niet echt te remmen. Je moet sturen en een wendbare motor hebben, ook in de laatste sector. Op dat gebied verliezen we veel. In de eerste sector ben ik echter best snel en dat is het gebied waarop we ons het meeste hebben verbeterd."

Oude motorblok geen optie meer

De data ondersteunen het verhaal van Quartararo, die vrijdag de derde tijd klokte in de eerste sector. In de drie daaropvolgende sectoren blijft hij echter steken op respectievelijk de veertiende, negende en elfde tijd. Toch zag de wereldkampioen van 2020 geen enkele reden om terug te grijpen op de vorige specificatie. "Ik blijf de nieuwe gebruiken, want die is qua sturen en wendbaarheid niet slechter. Dat is hetzelfde, maar we hebben betere remprestaties. Ook in de langzamere bochten stuurt de motor beter. Het heeft dus geen zin om de vorige spec van 2024 te gebruiken. De vorige hebben we van Qatar tot Mugello gebruikt, maar we moesten wisselen omdat we voelen dat de nieuwe beter is."

Teamgenoot Rins sloot zich aan bij de conclusies van Quartararo. "We hebben iets goedgemaakt qua sturen, maar we staan nog steeds ver af van onze tegenstanders", legde de Spanjaard uit. "Vrijdagochtend hadden we wat problemen met de elektronica. Ik heb niet zoveel ronden gereden, want de traction control werkte niet goed. 's Middags veranderden we de elektronica en hebben we de afstelling anders aangepakt. Daardoor hebben we een stap voorwaarts gezet ten opzichte van de ochtend. Het is nog niet genoeg om dichterbij te staan. We staan niet in Q2, dus we moeten harder werken."