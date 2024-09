Yamaha introduceert nieuw chassis in Misano: "Een merkbare stap"

Yamaha doet dit jaar verwoede pogingen om iets van de achterstand op de toonaangevende Europese fabrikanten goed te maken. Het hele seizoen introduceert de fabrikant uit Iwata nieuwe onderdelen voor de motorfietsen van Álex Rins en Fabio Quartararo, die tijdens de Grand Prix van San Marino ook op nieuwe onderdelen kunnen rekenen. Die onderdelen waren eigenlijk bestemd voor de testdag van aanstaande maandag, maar door een slechte weersverwachting konden de Yamaha-rijders er vrijdag al over beschikken. "We hebben een nieuw chassis geprobeerd", erkende Rins dan ook na afloop van de eerste oefensessies op Misano World Circuit Marco Simoncelli. De Spanjaard zag wel wat in het nieuwe frame.

"Het was eigenlijk best goed. We kunnen het natuurlijk niet vergelijken omdat er nu meer grip is, maar ik reed een seconde sneller dan tijdens de test (van vorige maand)", oordeelde Rins, die het nieuwe chassis als een verbetering zag voor het stuurgedrag van de YZR-M1. "Het is iets wendbaarder. Het hele eerste deel van het seizoen hadden we hier moeite mee, omdat de motorfiets zo zwaar was. Bij het uitkomen van de bochten gaan we wat wijd. Het lijkt er in ieder geval op dat de motor nu iets wendbaarder is bij snelle richtingsveranderingen, zoals tussen bochten 1 en 2 en tussen 2 en 3. Ook lijken er geen negatieve punten te zijn."

Ook Quartararo kwam in actie met het nieuwe chassis, maar hij was iets minder enthousiast. "Het heeft mij niet geholpen [qua wendbaarheid]. Het helpt me wel ietwat op de rand van de band, maar niet qua rijgedrag", verklaarde de Fransman toen hij werd geconfronteerd met de bevindingen van Rins. Wel sprak hij vervolgens uit dat het gevoel met het nieuwe chassis heel behoorlijk was. "Yamaha deed iets wat ze nooit eerder hebben gedaan met het chassis en ik denk dat het een goede stap was. Natuurlijk weten we dat Japanners over het algemeen graag met kleine stapjes werken. Maar zelfs als dit een kleine stap was, dan was het wel een merkbare stap."

Fabio Quartararo voelde op weg naar P9 in de tweede training dat het nieuwe chassis een stap vooruit is. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Met name vorig jaar was Quartararo regelmatig zeer kritisch op de werkwijze van Yamaha omtrent het verbeteren van de motorfiets. Dit jaar heeft de fabrikant op dat vlak een nieuwe mentaliteit geïntroduceerd, tot tevredenheid van de wereldkampioen van 2021. "Ik vind het fijn, want we doen de dingen nu sneller. Dat is denk ik iets wat we nodig hebben. In de eerste maand van de samenwerking met Max [Bartolini] en het team draaide het om het veranderen van de mentaliteit en de werkwijze, maar er waren geen verbeteringen. We testen nu veel dingen en de mentaliteit is anders. We beginnen nu ook de juiste weg te vinden met het motorblok en het chassis. Ik verwacht dus dat ik het seizoen op een betere manier kan afsluiten."

Snelle ronde probleem ondanks plek in Q2

De eerste stap op dat gebied lijkt in Misano ook gezet te zijn. Op het circuit waar Yamaha dit jaar regelmatig testwerk verricht, slaagde Quartararo erin om op vrijdag al een plekje in Q2 af te dwingen door de negende tijd te rijden. De laatste keer dat de rijder uit Nice daarin slaagde, was in mei op het Bugatti Circuit van Le Mans. Toch was hij achteraf niet geheel tevreden. "Ik voel me best oké wat betreft de race pace, maar één ronde is voor ons nog steeds best een probleem", aldus Quartararo. "Het is niet normaal dat je na elf ronden op de band 1.31.7 rijdt, maar met een time attack slechts drieënhalve tiende sneller bent. Anderen verbeteren zich met bijna een seconde."

Helemaal kommer en kwel vond Quartararo het daarentegen ook niet. De rechtstreekse plaatsing voor Q2 stemde hem hoopvol voor het restant van het weekend. "Het gaat in ieder geval goed en het was geweldig om meteen Q2 te halen, want we weten dat we qua race pace veel beter zijn dan over één ronde", aldus de Yamaha-rijder, die ook de komende twee seizoenen voor het merk blijft rijden. "Vandaag was de eerste keer in een lange tijd dat ik zo genoten heb op de motorfiets, dus dat was fijn."