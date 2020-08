Yamaha dient verzoek in om problemen met motorblok op te lossen

Donderdag vond er op initiatief van Yamaha een vergadering plaats tussen de zes MotoGP-fabrikanten. Tijdens die bijeenkomst diende de vertegenwoordiger van Yamaha een officieel verzoek in om de verzegelde krachtbronnen te openen. Op die manier wil de Japanse stal een oplossing te vinden voor de betrouwbaarheidsproblemen waar de coureurs al sinds de start van het seizoen mee te maken hebben. Het zou gaan om een probleem met een sensor die aangesloten is op de uitlaat.

Valentino Rossi viel tijdens de Spaanse Grand Prix uit toen hij een melding op zijn dashboard te zien kreeg. Een week later viel ook Franco Morbidelli stil. De motorblokken die Rossi en Maverick Viñales tijdens die eerste race gebruikten werden uit het assortiment gehaald en naar Japan gestuurd voor onderzoek. Na dat onderzoek heeft Yamaha geconcludeerd dat er inderdaad een probleem is met de machine, dat alleen verholpen kan worden als de blokken geopend worden. Om herhaling te voorkomen werden de blokken gelimiteerd.

Viñales en Morbidelli hebben ieder de vijfde krachtbron al in gebruik genomen, het aantal dat dit jaar toegestaan is voor een volledig seizoen. Aangezien Viñales al een motor uit zijn allocatie kwijt is, heeft de Spanjaard nog maar vier motorblokken over voor de rest van het seizoen.

Een van de argumenten van Yamaha rond het openen van de motorblokken is dat het een veiligheidskwestie is. Die stelling zou niet door iedereen gedeeld worden, heeft deze website vernomen. Honda, Ducati, Suzuki, KTM en Aprilia hebben nu tijd om een oordeel te vormen voordat ze Yamaha informeren over de beslissing.

