Yamaha vangt bot bij concurrentie en trekt motorverzoek in

De fabrikant vroeg een week geleden tijdens een bijeenkomst van de MSMA - het samenwerkingsverband voor MotoGP-fabrikanten - om toestemming om het motorblok van de M1 open te maken. Dit verzoek diende men in nadat de renstal aan het begin van dit seizoen problemen had met de betrouwbaarheid. Het zegel mag alleen verbroken worden als alle concurrenten daar unaniem mee akkoord gaan. Het probleem zou naar verluidt te maken hebben met de zuigers in het blok.

Yamaha stelde dat het openen van de machine noodzakelijk was in het kader van veiligheid, maar een week later heeft men het verzoek weer ingetrokken. Motorsport.com heeft begrepen dat de argumenten van Yamaha niet overtuigend waren voor de andere fabrikanten. De zuigers in de Yamaha M1 zijn door twee verschillende leveranciers geproduceerd, bleek afgelopen week. In totaal zijn er twintig exemplaren geleverd. Na onderzoek is gebleken dat de betreffende onderdelen van een van de beide leveranciers de oorzaak was van het probleem.

Naar verluidt hebben diverse fabrikanten om opheldering gevraagd naar aanleiding van het verzoek. De andere leden van de MSMA vroegen Yamaha om een document waarmee het de fabricagefout kon aantonen, maar dit document is nooit aangeleverd. Als gevolg daarvan moet Yamaha het de rest van het seizoen doen met de motoren die het tot nu toe geproduceerd heeft.

Valentino Rossi, Maverick Viñales en Franco Morbidelli hebben allemaal al een motorblok minder tot hun beschikking nadat zij in Jerez problemen hadden. Het zegel van de betreffende blokken werd verbroken en deze mogen dus niet meer gebruikt worden. Viñales en Morbidelli hebben hun vijfde motorblok al in gebruik genomen. Rossi heeft vier van zijn vijf beschikbare krachtbronnen in gebruik, hetzelfde geldt voor Fabio Quartararo. De WK-leider heeft echter nog geen problemen gehad met de machine.

Met medewerking van Oriol Puigdemont