Yamaha in de problemen met de homologatie nieuw aero-pakket

MotoGP-teams komen met het aanbreken van de laatste test ook in de fase dat de onderdelen ter homologatie aangeboden moeten worden aan de FIM. Het gaat dan onder andere om het motorblok en het aerodynamische pakket dat op de motor geplaatst wordt. Dit proces moet voor de start van de eerste vrije training van het eerste Grand Prix-weekend afgerond worden. Gedurende het seizoen mag er in het geval van het aero-pakket nog één update gedaan worden. Het eerste pakket kan dan vervangen worden.

De schoen knelt echter voor Yamaha. Engineers van het merk hebben de FIM gevraagd om de mal waarmee de maximale afmetingen van de aero-pakketten gemeten worden. Het huidige pakket dat op de motoren van Fabio Quartararo en Franco Morbidelli zit, is simpelweg te breed volgens de huidige regels. De breedte van de fairing inclusief de voorvleugels wordt gecheckt met een metalen mal waar de motor in gezet wordt. Als dat gebeurt, mogen de randen van de vleugels de mal niet raken (zie foto hieronder).

Het apparaat dat de FIM gebruikt om de aero-pakketten van de MotoGP-teams te keuren 1 / 2 Foto door: German Garcia Het apparaat dat de FIM gebruikt om de aero-pakketten van de MotoGP-teams te keuren 2 / 2 Foto door: German Garcia

Het komt niet vaak voor dat teams de plank misslaan met hun aerodynamische pakketten. In 2019 kwam Suzuki tijdens de eerste Grand Prix met een fairing die niet voldeed aan de vastgestelde afmetingen, het aerodynamische werk was daardoor voor niets geweest. Uiteindelijk werden de vleugels op de ouderwetse manier, met zaag en vijl, aangepast om ze terug te brengen tot de toegestane maten.

De voorbereiding van Yamaha loopt niet bepaald soepel. Quartararo luidde zaterdag de noodklok nadat bleek dat de problemen met de motor op nieuwe banden nog altijd niet opgelost zijn. De Fransman stelde vrij somber vast dat zijn werkgever momenteel niet klaar is voor de MotoGP. De zorgen worden deels gedeeld door sportief directeur Massimo Meregalli, die voorafgaand aan de test aan deze site liet weten: “We hebben twee zorgen, dat is de kwalificatiesnelheid van onze motor en het kiezen van de fairing. We hebben twee fairings en moeten kiezen welke we gaan gebruiken.”

Nu is gebleken dat een van de twee varianten te groot is en daarmee illegaal. Hoe Yamaha dit oplost is nog niet duidelijk.