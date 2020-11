Yamaha verklaart hoe het de mist inging met ‘illegale onderdelen’

Tijdens de Spaanse Grand Prix in juli werd vastgesteld dat Yamaha met illegale machines reed. De FIM stelde vervolgens een onderzoek in dat gericht was op de kleppen, die niet voor aanvang van het seizoen gehomologeerd waren. Het merk had daarnaast in de eerste races van dit seizoen problemen met de betrouwbaarheid en wilde de betreffende onderdelen daarom vervangen. Daarvoor kreeg men geen toestemming. Naar aanleiding van het schenden van het MSMA-protocol heeft Yamaha punten aftrek gekregen in het kampioenschap voor teams en constructeurs.

Yamaha-teambaas Lin Jarvis heeft nu een nadere verklaring gegeven voor de problemen. “De korte versie van het verhaal is dat we tijdens de planning voor het seizoen 2020 een fundamenteel probleem hadden”, vertelde hij in gesprek met MotoGP.com. “We hadden een probleem met de leverancier van de kleppen die we vorig jaar gebruikten. Ze lieten ons weten dat ze dit jaar niet door konden gaan met de productie van het type dat wij gebruikten en waar we ook dit jaar weer gebruik van wilden maken. Het leidde ertoe dat Yamaha Japan deze kleppen inkocht bij een andere leverancier, met identieke tekeningen en met een identieke specificatie. Yamaha dacht dat het onderdeel daarmee voldeed aan het reglement, omdat het onderdeel hetzelfde was. Maar in feite is het natuurlijk zo dat je altijd een marginaal verschil kunt vinden in een onderdeel van twee verschillende leveranciers. Daar wordt de motor niet sneller van, maar dat is wel de realiteit.”

Voorafgaand aan het seizoen, waarvan de start door het coronavirus werd uitgesteld, stelde Yamaha een motor beschikbaar voor de technische keuring en homologatie. Dit exemplaar was nog voorzien van de ‘oude’ kleppen. “De acht motoren tijdens de allereerste race waren echter voorzien van kleppen die geleverd waren door de andere leverancier. Yamaha heeft nooit de intentie gehad om hiermee snelheid te winnen. We wilden de resterende onderdelen van de eerste leverancier gebruiken voordat we in het tweede deel van het seizoen over zouden stappen naar de andere leverancier. Toen het seizoen begonnen was, ontdekten we een probleem met de kleppen. We onderzochten het en kwamen erachter dat de onderdelen in de eerste acht motoren voor een probleem zorgden. Op dat moment hebben we een analyse gemaakt en zijn we naar de MSMA gegaan om de situatie uit te leggen. We wilden de kleppen van deze leverancier vervangen vanwege een defect en ze vervangen voor exemplaren van de andere leverancier. En dat was het moment dat de alarmbellen afgingen. Ze ontdekten dat we kleppen hadden van verschillende leveranciers. We hebben de kleppen nooit vervangen in die motoren. Dat is iets wat mensen niet goed begrijpen. We hebben die eerste motoren nooit geopend om het onderdeel te vervangen, we hebben de machines gewoon niet meer gebruikt.”

Uit onafhankelijk onderzoek is vervolgens gebleken dat Yamaha niet kan zeggen dat de onderdelen honderd procent identiek zijn vanwege een ‘nuance’ in het materiaal. Jarvis deed het – zoals Yamaha eerder ook al stelde – af als een misverstand. Hoewel de Yamaha-rijders bij de bestraffing van het merk buiten schot zijn gebleven, heeft het wel flinke gevolgen gehad. Twee van de vijf motoren die ze tot hun beschikking hadden voor dit seizoen, zijn inmiddels teruggetrokken. Maverick Viñales verloor nog eens een extra exemplaar door een technisch probleem en moest daardoor afgelopen weekend vanuit de pitstraat starten. Jarvis is blij dat de rijders uiteindelijk niet bestraft zijn: “Gelukkig hebben ze geen straf gehad, dat is wel zo eerlijk. De onderdelen hebben de prestaties van de rijders niet beïnvloed, zij zijn wat dat betreft onschuldig in dit hele verhaal.”