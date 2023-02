Motorsport.com heeft vernomen dat de Spanjaard tijdens de laatste ronde van het wereldkampioenschap in 2022 met Lin Jarvis om tafel heeft gezeten om op korte termijn een samenwerking te starten. Aanvankelijk leek het erop dat Lopez zelfs kandidaat was om Franco Morbidelli te vervangen na diens slechte seizoen in de MotoGP, maar het management van de Japanse fabrikant schaarde zich na verbeteringen in de slotfase van het jaar toch achter de coureur uit Rome. Hij krijgt in 2023 nog een kans, eind dit seizoen loopt zijn contract af.

Bovendien is het voor Yamaha geen ideaal scenario om een rookie direct in het fabrieksteam te laten debuteren gezien de kwaliteit van het veld in de koningsklasse. Een probleem voor Yamaha is echter dat het momenteel niet beschikt over een satellietteam. RNF vertrok eind vorig jaar naar Aprilia. Dat heeft ervoor gezorgd dat Yamaha de aanpak van een tweede team op de grid heeft moeten herzien. Een samenwerking met VR46 zou in de toekomst logisch zijn, maar zover is het nog niet. De renstal van MotoGP-legende Valentino Rossi heeft nog tot eind 2024 een contract om motoren te leasen bij Ducati. Yamaha zoekt intussen naar een manier om Lopez in te lijven. In een dergelijk scenario zou het logisch zijn dat Lopez nog een jaar of twee in Moto2 blijft voordat Yamaha weer een satellietteam heeft en de rijder een plek in de MotoGP kan krijgen.

Lopez was op het tweede niveau vorig jaar de revelatie, ondanks dat hij pas tijdens de vijfde ronde van het seizoen instapte. SpeedUp-teambaas Luca Boscoscuro maakte zich niet populair in de paddock toen hij Romano Fenati al na een paar races de deur wees om plaats te maken voor Lopez. De Spanjaard betaalde het vertrouwen van de teambaas echter snel uit. Al tijdens zijn tweede optreden namens SpeedUp eindigde hij op het podium. Op Silverstone werd hij tweede, in Misano won hij de eerste van twee Moto2-races.

Met slechts veertien Grand Prix-starts eindigde Lopez op de achtste plek in het Moto2-klassement, aanleiding voor Yamaha om onmiddellijk in gesprek te gaan met de 21-jarige Madrileen. “We weten allemaal hoe deze wereld in elkaar steekt”, zegt Yamaha-teambaas Lin Jarvis in gesprek met deze site. “Het is mijn werk de kansen op de markt te verkennen.”