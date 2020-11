Onderzoek naar legaliteit krachtbronnen Yamaha MotoGP-team

Naar verluidt zijn de motoren waar Yamaha sinds de Grand Prix van Spanje mee heeft gereden niet identiek aan het exemplaar dat voor de start van het kampioenschap aangeboden werd voor homologatie. Het zou in het bijzonder gaan om de zuigers in het motorblok van de M1, die afwijken van de gehomologeerde onderdelen. Niet alle blokken van Yamaha zouden hetzelfde onderdeel hebben. Dat blijkt uit een analyse die gedaan is na een van de races. Het is nu tevens onderwerp van gesprek in de MSMA, het samenwerkingsverband van MotoGP-fabrikanten. De kans is groot dat Yamaha bestraft wordt en dat heeft in potentie grote invloed op de titelkansen van Fabio Quartararo, Maverick Viñales en Franco Morbidelli. Die mannen staan momenteel in de top-vijf van het wereldkampioenschap MotoGP.

Yamaha heeft eerder dit seizoen al malheur gehad met de zuigers van het motorblok in de M1. In de eerste twee races gingen de motoren van Valentino Rossi en Franco Morbidelli kapot. Ook Maverick Viñales had problemen met de motor. De krachtbronnen werden voor onderzoek opgestuurd naar Japan, maar de formatie kreeg geen toestemming om de zegels te verbreken en de motoren te openen. Bovendien kreeg Yamaha van de MSMA geen toestemming om de defecte onderdelen te vervangen. Het verzoek daartoe werd afgewezen omdat Yamaha niet de benodigde documentatie kon laten zien. Yamaha besloot het huidige seizoen uit te zingen met de huidige specificatie van het motorblok, al werd het toerental van de machines wel lichtjes bijgesteld.

Viñales zit momenteel het meest op de limiet met zijn motoren, hij heeft de vijf beschikbare units reeds in gebruik genomen. Mocht hij een zesde nodig hebben, dan zal hij als straf daarvoor een race vanuit de pitstraat moeten starten.

Yamaha heeft op dit moment nog geen commentaar gegeven op het onderzoek.