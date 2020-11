Yamaha laakt gebrek aan tests in 2021, verklaart komst Crutchlow

Yamaha kondigde voor dit seizoen een samenwerking aan met vijfvoudig wereldkampioen Jorge Lorenzo. Dankzij de coronacrisis kwam de Spanjaard echter maar heel sporadisch in actie. In totaal reed hij twee dagen in Sepang en kwam hij ook nog eens twee dagen in actie op Portimao, waar hij vier seconden te langzaam was. Yamaha nam hierna afscheid van de coureur en trok Cal Crutchlow aan als testrijder voor 2021. Het gebrekkige testprogramma viel samen met een uiterst wisselvallig seizoen van de Yamaha-fabrieksrijders. Maverick Viñales en Fabio Quartararo waren kritisch op de machine die de Japanse fabrikant had gebouwd en hopen dat er in 2021 een en ander verbeterd kan worden.

In een persconferentie aan het eind van dit seizoen reageerde teambaas Jarvis op deze problemen: “Het is iets waar we al een paar jaar last van hebben met onze motor. Op sommige momenten zijn we heel goed en soms is het echt worstelen”, zei hij over het gebrek aan consistentie. “Dan kunnen we dat niet eenvoudig oplossen. We hebben dat zeker dit jaar ook weer gehad. We hebben dit jaar een de handicap gehad dat we een nieuw chassis, een nieuwe krachtbron. Maar we hebben het amper kunnen testen, afgezien van de vooraf geplande tests met de coureurs die bij ons onder contract staan. We hebben Jorge Lorenzo aan boord gehaald en we hadden een volledig testprogramma op poten staan, maar we gebruikten het Japanse testteam met wat Europese personeelsleden en Jorge als coureur.”

Uiteindelijk heeft Yamaha gekozen voor een andere route met het testprogramma, maar Lorenzo maakt daar geen onderdeel meer van uit. Ondanks dat had Jarvis wel vertrouwen in de voormalig wereldkampioen. “In realiteit hebben we hem maar twee dagen kunnen gebruiken in Sepang en daarna nog twee dagen in Portimao. Alle andere activiteiten die we op de planning hadden staan werden afgeblazen. Ik denk dat het invloed gehad heeft, een negatief effect op dit jaar. We konden niet aan de problemen werken. Ik ben nog steeds van mening dat Jorge het heel goed had kunnen doen in die functie.”

Crutchlow is dus de nieuwe testrijder, de Britse rijder staat bekend om zijn strenge trainingsregime en hij heeft aangekondigd dat ook na zijn carrière vol te houden. Crutchlow heeft een verleden bij Yamaha, maar reed in de tussenliggende tijd ook voor Ducati en Honda. Volgens Jarvis kan Crutchlow aan de basis staan bij het oplossen van de problematiek. “Met het aantrekken van Cal maken we onze intentie duidelijk. We hebben vertrouwen dat we een goede keuze gemaakt hebben. Hij is een echte werker, hij is enorm gemotiveerd om met dit project aan de slag te gaan. We gaan dezelfde fout niet nog een keer maken. We gaan intensiever testen en met de veranderingen op het gebied van engineering, we hebben veel informatie. Het chassis gaat dus veranderen en we doen ons best om het probleem zodoende op te lossen. De feedback van Cal plus onze eigen ervaring kan helpen dat we de problemen voor volgend jaar op kunnen lossen.”