Yamaha gold jarenlang als een van de graadmeters in de MotoGP, maar anno 2023 heeft de fabrikant de grootste moeite om de Europese merken bij te houden. Een belangrijke reden voor het verval van het Japanse merk is het gebrek aan topsnelheid, wat weer veroorzaakt wordt doordat de krachtbron niet voldoende vermogen levert. In 2021 kon Fabio Quartararo nog om de problemen heen rijden op weg naar de MotoGP-wereldtitel, maar sinds de tweede helft van 2022 lukt dat niet meer. Zo stond de Fransman dit jaar pas twee keer op het podium: één keer na de GP van de Verenigde Staten en één keer na de sprintrace in Assen.

Voor dit jaar introduceerde Yamaha al een forse update voor de krachtbron in een poging de achterstand op met name Ducati te verkleinen. Dat is mondjesmaat gelukt en dus zet de fabrikant uit Iwata voor 2024 in op wederom een nieuwe motor. Daarvoor heeft het de hulp van voormalig F1-motorengineer Luca Marmorini ingeschakeld. De eerste vrucht van die samenwerking werd na de GP van San Marino getest in Misano, maar de nieuwe krachtbron maakte weinig indruk op Quartararo. Hij stelde veel meer te verwachten, waardoor hij lijnrecht tegenover Yamaha kwam te staan. Het merk verklaarde namelijk dat de test liep zoals vooraf werd verwacht.

Toen Quartararo in de aanloop naar de Indiase Grand Prix werd geconfronteerd met de verschillende meningen van hemzelf en Yamaha, deed hij er nog een schepje bovenop door de test als "teleurstelling" aan te merken. Yamaha werd tijdens de vrijdagse MotoGP-trainingen op het Buddh International Circuit ook gevraagd naar de uiteenlopende meningen over de test in Misano. Tegenover MotoGP.com legde teammanager Massimo Meregalli uit dat Quartararo niet op de hoogte was van de doelstellingen die Yamaha had bepaald voor de test. Ook bevestigde hij dat de fabrikant voor de start van de test al werkte aan niet één, maar twee nieuwe specificaties van met Marmorini ontwikkelde krachtbron.

"De reden voor de verschillende meningen is een kwestie van communicatie. Dit was onze fout, want wij hebben hem niet geïnformeerd over de verwachtingen", trapte Meregalli af tijdens de eerste training in India. "Wat we uit de test hebben gehaald, is dat wat we ervan hadden verwacht. De krachtbron was een behoorlijk nieuwe met een ander karakter. Ik was tevreden, want we hadden geen problemen en in de basis hebben we de verwachtingen bevestigd, wetende dat er al gewerkt werd aan twee andere specificaties. De ene zal klaar zijn voor Valencia en de andere voor Maleisië. Natuurlijk had Fabio andere verwachtingen, wat ook kwam door ons gebrek aan communicatie."