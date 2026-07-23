Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Yamaha kiest ervaren Munoz om aanpassing Martin te begeleiden

MotoGP
Yamaha kiest ervaren Munoz om aanpassing Martin te begeleiden

BoP-ergernis en opvallende bandentactiek bij BMW: "Er wordt kunstmatig ingegrepen"

DTM
Norisring
BoP-ergernis en opvallende bandentactiek bij BMW: "Er wordt kunstmatig ingegrepen"

Wat kosten MotoGP-banden en wie betaalt ze?

MotoGP
Wat kosten MotoGP-banden en wie betaalt ze?

‘Het is even geleden dat we echt aan het racen waren’ - Aston Martin vestigt F1-hoop op upgrades voor GP van Hongarije

Formule 1
GP van België
‘Het is even geleden dat we echt aan het racen waren’ - Aston Martin vestigt F1-hoop op upgrades voor GP van Hongarije

Dreyer & Reinbold Racing keert in 2027 fulltime terug in IndyCar na aankoop charter van RLL

IndyCar
Dreyer & Reinbold Racing keert in 2027 fulltime terug in IndyCar na aankoop charter van RLL

Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije

Formule 1
GP van België
Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije

Waarom Aston Martins vernieuwde F1-auto cruciaal is voor de rijdersmarkt van 2027

Formule 1
GP van België
Waarom Aston Martins vernieuwde F1-auto cruciaal is voor de rijdersmarkt van 2027

Uitgelegd: Worden coureurs echt verrast door AI-elementen in de F1-motoren?

Formule 1
GP van België
Uitgelegd: Worden coureurs echt verrast door AI-elementen in de F1-motoren?
MotoGP

Yamaha kiest ervaren Munoz om aanpassing Martin te begeleiden

Munoz, niet te verwarren met de Moto3-rijder met dezelfde naam, is aangesteld als Martin's crew chief voor 2027

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Gepubliceerd:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Yamaha heeft David Munoz, momenteel crew chief van Alex Rins, gekozen om samen te werken met Jorge Martin en de overgang van de Spanjaard naar de Japanse fabrikant vanaf volgend seizoen te begeleiden.

Nu het grootste deel van de MotoGP-rijdersmarkt voor 2027 is ingevuld, hebben meerdere teams hun aandacht verlegd naar het afronden van hun technische structuren, een gebied waar in de winter aanzienlijke veranderingen worden verwacht. Een van de meest opvallende transfers is dat Martin zich bij de fabriekssquad van Yamaha voegt, waar hij teamgenoot wordt van Ai Ogura.

De Spanjaard maakte in 2021 zijn debuut in de koningsklasse op een Pramac Ducati en bleef bij de Italiaanse formatie tot hij de MotoGP-wereldtitel van 2024 veroverde, voordat hij naar Aprilia overstapte. Na twee seizoenen bij de fabrikant uit Noale staat Martin op het punt zich bij Yamaha te voegen, dat hem op het oog had als vervanger van Fabio Quartararo na de overstap van de Fransman naar Honda.

Motorsport.com heeft begrepen dat Yamaha Munoz heeft gekozen om Martins kant van de garage te leiden en de aanpassing van de kampioenschapsleider aan de M1 te versnellen.

Munoz, die momenteel met Rins werkt, trad in 2020 toe tot het fabrieksteam van Yamaha nadat hij persoonlijk was geselecteerd door Valentino Rossi. Terwijl de negenvoudig wereldkampioen zich voorbereidde op het laatste hoofdstuk van zijn MotoGP-carrière, verving hij zijn jarenlange crew chief Silvano Galbusera door Munoz, die eerder deel had uitgemaakt van de VR46-structuur in Moto2.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Martin neemt ook zijn vertrouwde hoofdmonteur David Galacho mee – in de paddock beter bekend als "Malaguita" – nadat hij hem al van Pramac naar Aprilia had meegenomen. Aan de andere kant van de Yamaha-garage is het meest waarschijnlijke scenario dat Ogura Diego Gubellini erft, die als Quartararo's crew chief heeft gefungeerd.

Meerdere andere technische verschuivingen in de paddock zijn al bevestigd, waaronder de overstap van Pedro Acosta naar Ducati, waar hij met Cristian Gabarrini zal werken. Andere wachten echter nog op officiële bevestiging.

Een daarvan betreft Nicolo Bulega, die naar verwachting naast Fermin Aldeguer bij VR46 zal komen. De Spanjaard, die zijn status als fabrieksrijder van Ducati behoudt, zal naar verwachting gaan werken met Massimo Branchini, momenteel crew chief van Fabio Di Giannantonio. Bulega zal intussen naar verwachting worden gekoppeld aan Matteo Flamigni, een ander voormalig lid van Rossi's jarenlange technische groep dat nu met Franco Morbidelli werkt.

Bij Gresini staat Joan Mir op het punt te worden herenigd met Frankie Carchedi, de crew chief met wie hij in 2020 het MotoGP-wereldkampioenschap won bij Suzuki. Hoewel het team uit Faenza zijn plannen nog moet afronden, is de verwachting dat David Holgado zal werken met Donatello Giovanotti, die momenteel de kant van de garage van Alex Marquez overziet.

Marquez zal intussen overstappen naar het fabrieksteam van KTM, al moet zijn crew chief nog worden bepaald. Dezelfde onzekerheid bestaat ook rond de technische line-up van Di Giannantonio voor volgend seizoen.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Yamaha kiest ervaren Munoz om aanpassing Martin te begeleiden

MotoGP
Yamaha kiest ervaren Munoz om aanpassing Martin te begeleiden

BoP-ergernis en opvallende bandentactiek bij BMW: "Er wordt kunstmatig ingegrepen"

DTM
Norisring
BoP-ergernis en opvallende bandentactiek bij BMW: "Er wordt kunstmatig ingegrepen"

Wat kosten MotoGP-banden en wie betaalt ze?

MotoGP
Wat kosten MotoGP-banden en wie betaalt ze?

‘Het is even geleden dat we echt aan het racen waren’ - Aston Martin vestigt F1-hoop op upgrades voor GP van Hongarije

Formule 1
GP van België
‘Het is even geleden dat we echt aan het racen waren’ - Aston Martin vestigt F1-hoop op upgrades voor GP van Hongarije
Vorig artikel Wat kosten MotoGP-banden en wie betaalt ze?

Beste reacties
Meer van
Oriol Puigdemont

Honda bevestigt komst van Quartararo met tweejarig MotoGP-contract

MotoGP
MotoGP
Honda bevestigt komst van Quartararo met tweejarig MotoGP-contract

Honda legt Alonso vast voor 2027, maar noemt nog geen team

MotoGP
MotoGP
Honda legt Alonso vast voor 2027, maar noemt nog geen team

De onverzettelijke comeback van Marc Márquez: 'Niemand weet hoeveel stress ik heb doorgemaakt'

MotoGP
MotoGP
De onverzettelijke comeback van Marc Márquez: 'Niemand weet hoeveel stress ik heb doorgemaakt'
Meer van
Jorge Martín

MotoGP-grid 2027: Alle bevestigde rijderscontracten

MotoGP
MotoGP
MotoGP-grid 2027: Alle bevestigde rijderscontracten

Yamaha bevestigt Martin en Ogura als fabrieksrijders in de MotoGP voor 2027

MotoGP
MotoGP
TT Assen
Yamaha bevestigt Martin en Ogura als fabrieksrijders in de MotoGP voor 2027

Martin wuift vragen over puntenvoorsprong weg: "Voel me fysiek niet 100% op de motor"

MotoGP
MotoGP
TT Assen
Martin wuift vragen over puntenvoorsprong weg: "Voel me fysiek niet 100% op de motor"
Meer van
Yamaha MotoGP Team

Invoering MotoGP-plan voor één motor per rijder staat op losse schroeven

MotoGP
MotoGP
Invoering MotoGP-plan voor één motor per rijder staat op losse schroeven

Yamaha bevestigt vertrek van Quartararo en Rins aan het einde van MotoGP-seizoen

MotoGP
MotoGP
Yamaha bevestigt vertrek van Quartararo en Rins aan het einde van MotoGP-seizoen

Pirelli-test Brno: Aprilia aan de leiding, lichte valpartij Marquez

MotoGP
MotoGP
Pirelli-test Brno: Aprilia aan de leiding, lichte valpartij Marquez