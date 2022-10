Franco Morbidelli werd in 2020 nog vice-wereldkampioen als rijder van het Yamaha-satellietteam, maar raakte op achterstand omdat hij met de oude machine moest rijden en kreeg problemen met zijn knie na een trainingscrash op de crossmotor. Sinds zijn terugkeer op het circuit van Misano in 2021 heeft de rijder ondermaats gepresteerd. De elfde plek in de slotrace van 2021 en de race van vorig weekend op Sepang zijn de spaarzame hoogtepunten voor de Italiaan. Tijdens die laatste race kwam hij eigenlijk als tiende aan de meet, maar werd hij door een als onreglementair beoordeelde inhaalactie naar de elfde plek verwezen.

“Franky werd de afgelopen winter vroegtijdig naar het fabrieksteam gepromoveerd en hij deed dat tijdens zijn blessure”, zegt Yamaha-teambaas Lin Jarvis in gesprek met Motorsport.com over de vormcrisis van de rijder. “Gedurende de winter kon hij zijn knieproblemen oplossen, we hadden zeker meer van hem verwacht dit seizoen. Maar het heeft hem zeker niet geholpen dat hij [in 2021] een half jaar aan de kant gestaan heeft. Ook is het niet makkelijk om de teamgenoot te zijn van Fabio, zeker als je zo snel moet zijn.”

Morbidelli toonde in Sepang verbetering, hij kwalificeerde zich als zevende voor de race na zijn beste kwalificatie van het seizoen. In de race moest hij twee long laps afwerken, waardoor hij zijn ware potentieel niet kon tonen. Morbidelli is hoopvol dat zijn stap voor een structurele verbetering gaat worden. Gevraagd naar de verandering die in de pitbox van Yamaha heeft plaatsgevonden, zegt Jarvis. “Franco wil alle technische aspecten van de motor begrijpen. Dat helpt soms, maar het kan ook zijn dat een rijder zich te veel bezighoudt met het bepalen van de afstelling terwijl hij eigenlijk alleen zijn gevoelens van de motor moet overbrengen, dan moeten de technici en engineers hun werk doen. Morbidelli is soms heel erg betrokken bij het technische deel van de motor, maar met deze nieuwe aanpak heeft het team daar een grotere rol in. Zij beslissen over de technische aspecten van de motor.”