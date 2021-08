Viñales deed in de Grand Prix van Stiermarken een poging om de krachtbron van zijn Yamaha M1 op te blazen en dat kwam hem op een schorsing te staan. In de GP van Oostenrijk was Fabio Quartararo de enige vertegenwoordiger van het Yamaha-fabrieksteam. In gesprek met de Italiaanse pers bood Viñales dit weekend openlijk excuses aan voor zijn gedrag, naar eigen zeggen werd het veroorzaakt door ‘veel frustratie’. Ook toonde de Spanjaard begrip voor het feit dat Yamaha hem strafte.

Desondanks kwamen er signalen vanuit Yamaha dat de kous daarmee nog niet af was. Dit had onder meer te maken met de sluiting van het Yamaha-hoofdkantoor in Japan. Monster Yamaha-teammanager Massimo Meregalli gaf dit weekend in gesprek met de Britse televisie de indruk dat daar een beslissing genomen zou worden over de directe toekomst. Nu is duidelijk wat de uitkomst van die gesprekken is. Ondanks de excuses heeft men in Iwata besloten om Viñales in ieder geval nog een weekend aan de kant te houden. Het betekent dat hij ook tijdens de Britse Grand Prix niet voor Yamaha uit zal komen.

Het zorgt ervoor dat Yamaha met een ernstig personeelstekort zit, maar niet alleen voor de Britse GP. Dat wordt in eerste instantie opgevangen door Cal Crutchlow, die de Britse GP aanvankelijk zou rijden in dienst van Petronas Yamaha SRT. De populaire testrijder was bij dat team de vervanger van Franco Morbidelli, die herstellende is van een knieblessure. Crutchlow heeft echter weinig interesse om de tweede seizoenshelft helemaal af te werken bij Yamaha. De plek van Morbidelli wordt tijdens de Britse GP ingevuld door Petronas Moto2-coureur Jake Dixon.

De Engelsman speelt geen rol van betekenis in het wereldkampioenschap en krijgt zodoende de kans zich te bewijzen bij SRT, dat sowieso voor een interessante keuze staat op de rijdersmarkt. Met het vertrek van titelsponsor Petronas moet het team beknibbelen op de MotoGP-operatie. Ook stopt het Sepang Racing Team met de operaties in Moto2 en Moto3. Tijdens de Britse Grand Prix gaat het team meer details geven over de toekomst. Wel is duidelijk dat Darryn Binder de grootste kandidaat is om het team te vertegenwoordigen in de MotoGP. De Zuid-Afrikaan heeft deze week op het circuit van Brno een test gedaan met een Yamaha-superbike. Daarbij waren ook enkele teamleden van SRT aanwezig.

Maandag werd Viñales gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Aprilia, waar hij een eenjarig contract getekend heeft.