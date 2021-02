Yamaha: "Wij geloven meer in Viñales dan hij soms zelf doet"

Viñales begint dit jaar aan zijn vijfde seizoen bij het Yamaha-fabrieksteam en heeft nieuwe energie gevonden na een zeer wisselvallig 2020. De Catalaan schreef de Emilia-Romagna GP op zijn naam, maar stond in de rest van het seizoen slechts twee keer op het podium. In het kampioenschap eindigde hij op de zesde plaats, dertien punten achter merkgenoot Franco Morbidelli op een oudere versie van de Yamaha M1. Viñales nam geen blad voor de mond en opende de aanval op Yamaha en noemde 2020 'het slechtste seizoen uit mijn carrière'.

Meregalli deelde zijn constatering tijdens de teampresentatie van het Yamaha-fabrieksteam, dat voor dit seizoen ook Fabio Quartararo aan boord haalde. Over Viñales zei de teambaas: “Soms zie ik dat Maverick het vuur in de ogen heeft staan, maar het is heel simpel om dat ook weer te verliezen. Wanneer ik zeg dat ik voel en denk dat ik meer in hem geloof dan hijzelf, is dat omdat ik kan zien hoe hij races soms aanvliegt maar ook hoe hij het kan. Natuurlijk kunnen wij hem helpen om meer balans te vinden in zijn gedrag. Natuurlijk is de motor van fundamenteel belang, als hij ziet dat hij er niet snel mee kan rijden is hij snel het vertrouwen kwijt. We zijn er vrij zeker van dat we in Qatar een motor afleveren die een flinke stap vooruit is voor de rijders. Ik heb er vertrouwen in omdat ik zie wat we gedaan hebben, we hebben alles gedaan om te bewijzen dat we er vanaf de eerste race kunnen staan.”

Viñales gaf toe dat hij zo nu en dan ‘moeilijk’ kan zijn in de omgang, maar is blij met de ondersteuning van Yamaha. “Dat betekent alles voor me”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. “Natuurlijk kunnen ze mij de schuld geven zoals ik Yamaha ook wel eens als schuldige aanwijs. Dat kan omdat we niet elke race en elke dag perfect zijn. Wat het voor mij betekent als het team achter me staat is dat ik altijd alles zal geven om het maximale resultaat te bereiken. Het belangrijkste is nu om me goed te voelen en de motor te testen.”

Afspraken over negatief commentaar?

De Spanjaard schoot in de eindfase van vorig seizoen regelmatig uit zijn slof richting Yamaha, iets wat door het management van het merk niet gewaardeerd werd. Yamaha-directeur Lin Jarvis zei daarover: “Zijn we blij met negatieve commentaren in de media? Nee, absoluut niet. Maar wat we tegelijkertijd moeten doen is begrijpen waarom het commentaar zo negatief is. Het is in werkelijkheid waarschijnlijk een gevolg van frustratie die ontstaat omdat de rijder steeds met dezelfde problemen geconfronteerd wordt. Ik denk dat we positief moeten zijn.”

Viñales benadrukte tijdens de teampresentatie vooral dat er als een eenheid gewerkt moet worden, ook na het vertrek van Valentino Rossi. Op de vraag of hij met Yamaha een afspraak had gemaakt over het negatieve commentaar, liet Viñales het antwoord in het midden. Wel zei hij: “Uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde team. We zijn allemaal onderdeel van dit project en ook als ik mijn pak uittrek ben ik nog onderdeel van het team. Dat is wat het meeste is veranderd in mijn manier van denken.”