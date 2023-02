Fabio Quartararo vroeg om meer vermogen en topsnelheid en werd dit weekend op zijn wenken bediend. De nieuwe krachtbron gaf aanzienlijk meer snelheid op de rechte stukken, dat is hard nodig om tegenstand te bieden tegen Ducati. De MotoGP-wereldkampioen van 2021 kwam zondag in Sepang echter met nieuwe banden in actie om de snelheid van de M1 in kwalificatietrim te testen en dat leverde niet het gewenste resultaat op. “Ik zit hier met gemengde gevoelens”, zegt Quartararo na de laatste testdag in Sepang.

“Natuurlijk ben ik blij met de topsnelheid, daar heb ik lang om gevraagd”, legt hij uit. “We hadden veel te doen, dat is ook waar we om gevraagd hadden. Maar het gevoel was niet geweldig vandaag. Op oude banden ben ik heel goed. Met 22 ronden op de band reed ik nog steeds rondjes van twee minuten. Maar met de nieuwe band is het een nachtmerrie. We moeten uitzoeken hoe het kan dat we met de nieuwe band niet sneller zijn.”

En juist dit seizoen worden de korte runs op nieuwe banden belangrijk. Dat heeft alles te maken met de aerodynamische hulpmiddelen waardoor inhalen steeds moeilijker wordt, maar vooral met de invoering van de sprintraces. Om punten te scoren in de korte races is een goede startpositie van groot belang. “De kwalificatie wordt dit jaar het belangrijkste”, luidt Quartararo daarom de noodklok. “Op dit moment zijn we niet in staat om een goede stap te zetten. Vorig jaar had ik hier in de kwalificatie ook problemen, maar dat is niet de reden dat we een seconde langzamer zijn. Het ziet er niet goed uit. Hopelijk vinden we in Portimao de oplossing.”

Gissen naar de oorzaak

Yamaha heeft een maand om uit te vogelen wat er gaande is met de machine. Dan staat de volgende test op het programma in Portugal. Twee weken later start daar het seizoen. Het lijkt erop dat ook Yamaha moet gissen waarom het snelheid mist in de kwalificaties. “We zoeken naar de oorzaak”, gaat Quartararo verder. “Dit is een probleem. Als ik niet naar de tijden kijk, voelt het alsof ik bezig ben aan een lage 1.58’er. Maar dan zie ik de rondetijd en vraag ik me af wat er gaande is. Het is niet alsof ik terugkom in de pitbox en voel dat er problemen zijn. Ik weet niet wat er aan de hand is. Dat is een groot vraagteken.”

Yamaha zit al langer in een dalende lijn wat betreft de kwalificatiesnelheid. In zijn debuutseizoen scoorde Quartararo zes pole-positions, een jaar later waren het er vier (met aanzienlijk minder races). In 2021 haalde Quartararo vijf pole-positions, vorig jaar bleef het bij eentje.