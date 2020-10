Yamaha geeft zoektocht naar meer topsnelheid niet op

De MotoGP-fabrikanten besloten eerder dit jaar na het begin van de coronacrisis om de ontwikkeling van de motoren te bevriezen om zo kosten te besparen in een tijd van financiële onzekerheid. Enkel KTM kreeg dispensatie om te blijven ontwikkelen nadat het merk aanvankelijk haar concessies kwijtraakte. Aprilia heeft daarnaast ook nog het recht om motoren te ontwikkelen, als onderdeel van datzelfde concessiesysteem. Ondanks de afspraken kan gesteld worden dat niet alle fabrikanten op dit moment in de maat meelopen.

Yamaha beschikt traditioneel over de langzaamste krachtbron en dat is ook dit jaar weer het geval. Op topsnelheid ligt het merk zo’n 10 kilometer per uur achter de snelste fiets, doorgaans een Ducati. Daarnaast rijden de Yamaha-coureurs ook met een licht aangepast toerental. Dit werd ingesteld toen er aan het begin van het seizoen verschillende blokken kapotgingen, later werd duidelijk dat het ging om een probleem met de zuigers.

De bevriezing van de ontwikkeling van motorblokken lijkt Yamaha met het oog op 2021 het hardste te raken, maar volgens Sumi heeft het merk nog ‘andere manieren’ om meer topsnelheid te verbeteren. “We moeten onze huidige sterke punten nog meer verbeteren dan voorheen”, zei Sumi op een vraag over het bevriezen van de ontwikkeling. “Helaas is het nu zo dat Yamaha niet als enige meer beschikt over een goede bochtensnelheid en de wegligging. We zijn ons ervan bewust dat de concurrentie ook een stuk beter is geworden, zeker Suzuki. We moeten dus zorgen dat we nog beter worden. We geven onze zoektocht naar meer topsnelheid overigens ook niet op. Het motorblok is bevroren voor volgend jaar, dat is een belangrijk element, maar we hebben andere manieren om volgend jaar beter te worden.”

'Totaalpakket is beter'

Yamaha kwam tijdens de in-season test na de San Marino GP in actie met een aangepaste uitlaat om meer snelheid te vinden, maar deze is na de Emilia-Romagna GP niet meer op de baan gezien. Ondanks dat probleem met de topsnelheid heeft Yamaha dit seizoen al zes races gewonnen dankzij Fabio Quartararo, Maverick Viñales en Franco Morbidelli. Het drietal doet ook nog volop mee om de wereldtitel, Sumi gelooft dat het goed zit met de ontwikkeling van de M1.

“Eerlijk gezegd ben ik niet heel erg tevreden met de prestaties van de M1, maar over het algemeen mogen we tevreden zijn”, vervolgde de Japanner. “Vorig jaar waren we vooral snel in trainingen en kwalificaties en viel het in de race steeds tegen. Dat is wat we dit jaar wilden verbeteren. De topsnelheid was een van de belangrijkste zaken en dat hebben we bereikt ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas, de concurrentie doet het ook goed, de situatie is in dat opzicht niet heel erg veranderd. Nu hebben we drie winnaars op de Yamaha en Valentino [Rossi] heeft zijn goede gevoel en de snelheid ook weer gevonden. Nu zijn alle Yamaha’s in staat om te winnen. We hebben met het totaalpakket een stap gemaakt, maar we moeten nog steeds veel doen.”