Yamaha neemt Formule 1-achtige achtervleugel mee naar Portimao

Ducati verraste halverwege vorig MotoGP-seizoen met een opvallend aerodynamische foefje. Het waren vleugeltjes die verticaal aan weerszijden op de achterkant van de motor waren geplaatst. Met dat idee kwam Aprilia eerder al: een achtervleugel die leek op dat van een vleugel van een F1-auto. Het belandde destijds weer in de ijskast, maar vergeten werd het niet.

Honda en KTM volgden en kwamen met een ontwerp dat veel op dat van Ducati leek. Yamaha nam afgelopen november ook een soortgelijke vleugel mee naar Valencia, maar Fabio Quartararo wees deze meteen af. In de laatste test in Maleisië was Yamaha het enige team dat geen aerodynamische 'oplossing' op de achterkant had. In het Japanse Iwata hebben ze allesbehalve stilgezeten en dus gaan er twee onderwerpen mee naar Portimao, waar komend weekend de laatste MotoGP-wintertest plaatsvindt. Een lijkt op het ontwerp van Ducati en het andere op dat van Aprilia, dat F1-achtig is. "Er zijn twee ontwerpen gereed om mee te testen. Tot nu toe hebben we die kans nog niet gehad, dus hopelijk lukt het in Portimao wel", vertelt team director Massimo Meregalli aan Motorsport.com.

Voor Yamaha is de achterzijde van de M1 namelijk niet hun belangrijkste zorg. Het Japanse merk richt zich meer op het centrale deel van de kuip, dat gehomologeerd moet worden en tijdens het seizoen slechts een keer mag worden aangepast. "In de komende twee dagen moeten we een belangrijke beslissing nemen als het gaat om die kuip. Na de test in Sepang besloten de coureurs deze beslissing uit te stellen tot de test in Portimao", gaat hij verder. "Er is hard gewerkt in de fabriek. Ik heb nog nooit zoiets gezien in alle jaren dat ik bij Yamaha zit. We hebben een enorme hoeveelheid onderdelen om te testen. We hadden verschillende kuipen met elk een ander centraal deel. Voor het einde van de test moeten we het wel weten omdat deze gehomologeerd moet worden."

Naast de aerodynamica maakt Yamaha zich ook zorgen over de kwalificatiesnelheid van de M1. "In Sepang lieten we een degelijke race pace zien, maar qua kwalificatie viel het tegen. Aan dat gebied moeten we nog werken. Zowel Fabio als Franco moet ook langere runs doen. In Sepang waren er zoveel dingen die getest moesten worden dat we niet meer dan drie ronden achter elkaar konden rijden. Fabio houdt daar niet van. Hij raakt de motor tijdens weekends liever ook niet te veel aan."

Yamaha wil zich concentreren op bovengenoemde zaken en pas daarna is de achtervleugel aan de beurt. Met de F1-achtige vleugel wil Yamaha iets anders bereiken dan Ducati. Bij de Japanners gaat het om het bochtenwerk en ervoor te zorgen dat de machine beter instuurt. De achtervleugel op de Italiaanse motor moet zorgen voor meer stabiliteit tijdens het remmen. "We hebben maar twee dagen om te testen, dus ik heb geen idee of we genoeg tijd hebben. Die vleugel hoort niet bij het pakket dat gehomologeerd moet worden, die kunnen we nog voor later bewaren", besluit Meregalli, die aangeeft dat het nieuwe onderdeel wel anders is dan tot nu toe is gezien.