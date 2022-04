Yamaha excuseerde zich bij Dovizioso: “Een fijn gebaar”

Na zijn vertrek bij Ducati keerde Andrea Dovizioso in de tweede helft van vorig seizoen terug bij het satellietteam van Yamaha. De vijftienvoudig racewinnaar kent echter nog geen geweldige tijd op de M1. Hij scoorde in de eerste vier races van dit seizoen slechts drie WK-punten. Het is tekenend voor de seizoensstart van Yamaha, dat alleen met wereldkampioen Fabio Quartararo een podium gehaald heeft. Zijn teamgenoot Franco Morbidelli stond pas een keer in de top-tien. Het zorgt voor toenemende frustraties bij de verschillende rijders van het merk.

Dovizioso is gefrustreerd door de stand van zaken en stelt dat de engineers van Yamaha hun excuses aangeboden hebben na de problemen in Austin. Hij prijst de Japanners voor de communicatie rond de problemen die ze ervaren. “Ik wil natuurlijk niet alleen maar meedoen, dit is niet de positie waar ik graag zit”, zegt Dovizioso. “Ik ben heel teleurgesteld over de start van dit seizoen, ik wil vooraan rijden. Maar voor je aan zo’n avontuur begint, heb je geen informatie over alle details. Fabio laat elke race zien wat er mogelijk is. Ook wanneer hij worstelt, kan hij nog op de zevende plek aan de finish komen en is het gat naar de eerste rijders niet zo groot. Dus je kunt wel degelijk snel zijn met de Yamaha, maar de engineers bevestigen ook dat er op dit moment problemen zijn met de motor.”

Om meer begrip te krijgen over de situatie, organiseerde Dovizioso donderdag een technische meeting met enkele kopstukken van Yamaha. “Ik heb een overleg gehad met de mensen van Yamaha, ik wilde van de projectleider weten wat er gaande is. Het is fijn om met hen te werken, ze zijn heel open en ze begrijpen mijn situatie”, aldus Dovizioso. “Ze hebben hun excuses aangeboden toen ik in Austin op 29 seconden van de winnaar aan de finish kwam. Dat is een fijn gebaar, ze begrijpen dat dit een lastige situatie is en samen proberen we het beter te doen.”