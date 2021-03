Yamaha een makkelijke motor? “Dat verhaal is voorbij”

De M1 werd jarenlang omschreven als een gebruiksvriendelijke motor. Dat kwam omdat coureurs met relatief weinig ervaring meteen snel konden zijn. Vorig jaar bleek dat de 2020-versie van de M1 een lastige machine was, het frame was wat betreft het bochtenwerk een stuk minder dan haar voorgangers. Dat werd voor dit seizoen opgelost, maar Quartararo stelt dat het niet gemakkelijk is om snel te zijn met de Yamaha.

“Met de 2020-motor was ik altijd aan het worstelen, zeker nadat ik de 2019-machine gewend was. Het verschil was dat ik steeds langzamer ging op het moment dat ik harder moest pushen”, verklaarde Quartararo. “Met de 2020-motor en ook die van dit jaar moet je ontzettend hard pushen om tot een rondetijd te komen. Dat is niet hoe ik graag rijd, maar dat is wel de manier waarop deze motor werkt. Wat dat betreft denk ik dat het verhaal van de makkelijke motor van Yamaha wel voorbij is. We moeten elke ronde pushen om snel te zijn. Ik moet een beetje agressief zijn, maar het voelt wel comfortabel op deze manier. We moeten hard werken aan deze manier van kwalificeren en zorgen dat we aan het eind van de race nog mee kunnen doen. Het zijn twee verschillende zaken: kwalificeren en racen. Dus dat moeten we ook goed gescheiden houden.”

'Twee persoonlijkheden'

Quartararo versloeg zijn teamgenoot Maverick Viñales in de eerste kwalificatie van het seizoen. De Spanjaard maakte zaterdagmiddag in de vierde vrije training een goede indruk, maar is nog niet helemaal thuis op de nieuwe Yamaha. “Ik denk dat we nog wel wat moeten leren over de sterke punten van de motor”, aldus Viñales. “Het is niet makkelijk om in te halen, maar hier in Qatar heb je niet een snelle motor nodig om in te halen. Er zijn veel plekken waar je het kunt doen. Het wordt lastig, maar we moeten vooral weten waar het potentieel van deze machine ligt. Misschien zit het meer in het remmen of de bochtensnelheid. We kunnen aanvallen in de race, we weten waar het kan.”

SRT-coureur Franco Morbidelli was zaterdag de langzaamste Yamaha. Hij eindigde op de zevende plaats en zei na afloop dat de Yamaha ‘twee persoonlijkheden’ heeft. “We missen in de avonduren snelheid, dat moeten we zien op te lossen. De motor heeft twee persoonlijkheden. Overdag zijn we heel snel, we zijn ontzettend snel. Maar in de avonduren zijn we nog niet snel genoeg. Zondag gaan we proberen om die snelheid ook te vinden als we onder kunstlicht rijden.”