Yamaha deelt in frustratie Quartararo: "We hadden meer verwacht"

De regerend MotoGP-wereldkampioen stak zijn teleurstelling zondag niet onder stoelen of banken. Hij hoopt een verbeterde krachtbron te krijgen van Yamaha, maar die kwam niet. Sterker nog, op een nieuw chassis en wat aerodynamische zaken werd er niet veel nieuws getest voor de Fransman. Het is een vervolg van de dreigende taal die Quartararo in november uitsprak. Hij gaf aan eerst de progressie van Yamaha te willen zien voordat hij zijn handtekening onder een nieuw contract wilde zetten. Quartararo werd wat dat betreft niet heel blij van de tweedaagse in Sepang, waar hij qua topsnelheid geen vooruitgang boekte.

Quartararo krijgt echter bijval van Yamaha-teambaas Meregalli, die de leiding heeft over de Europese tak van het Yamaha MotoGP-team. “Wij delen zijn mening”, stelt Meregalli in gesprek met MotoGP.com. “We hadden echt meer verwacht. Ze hebben een kleine stap gemaakt, maar we hadden meer verwacht.” Het is andermaal het bewijs dat de verschillende takken van Yamaha niet op een lijn zitten, iets wat het merk in het verleden ook parten speelde. De frustratie zit daarnaast ook in de beperkte tijd die teams hebben om nieuwigheden te proberen. Quartararo denkt daardoor dat dit grotendeels het pakket is waar hij het in 2022 mee moet doen. “Tijdens het seizoen kunnen we niet werken, de motor is dan verzegeld”, vervolgt Meregalli. “Er zijn andere onderdelen die we kunnen ontwikkelen. We hebben wat aerodynamische onderdelen dat is zeker iets waar we nog meer aan kunnen doen.”

Morbidelli niet overtuigd van nieuwe Yamaha

Het lijkt er sterk op dat Quartararo voor de start van het seizoen niet op updates hoeft te rekenen. Zijn nieuwe teamgenoot Franco Morbidelli stond in de tijdenlijst aan het eind van de wintertest slechts 24ste, maar deed zondag geen snelle run meer door regenval. Dat geeft een vertekend beeld, al stelt Morbidelli dat hij ten opzichte van Quartararo wel snelheid mist. “Het blok is vergelijkbaar met wat we hadden”, vindt Morbidelli over de ontwikkeling bij Yamaha, het gaat waarschijnlijk niet genoeg zijn om Ducati af te stoppen. “We hebben iets meer topsnelheid, maar je ziet nu al dat de Ducati’s heel sterk zijn. De GP21’s zijn sterk, maar als ze aan kwalificatieruns beginnen zijn ze allemaal angstaanjagend.” Het nieuwe chassis van de Yamaha was op een specifiek punt iets beter, maar Morbidelli is nog niet overtuigd: “Die is iets meer rigide en zeker op gebruikte banden is dit minder goed. Op nieuwe banden voelt het wel beter.”