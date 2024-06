Yamaha-coureurs worstelen met "te zware" MotoGP-machine

Tijdens de MotoGP Grand Prix van Mugello speelde een terugkerend probleem op bij Yamaha: de M1 is te zwaar. Het is volgens Fabio Quartararo een vervelende bijkomstigheid van de updates die de Japanse renstal de laatste tijd heeft geïntroduceerd. Na afloop van de race vertelt de kampioen van 2021 dat het iets is wat zijn team snel moet oplossen. "Nadat de race halverwege was, begon het echt een probleem te worden. Er moet wat gebeuren", legt de Franse rijder uit.

Het karakter van het Italiaanse parcours hielp volgens Quartararo niet mee. "Op dit soort circuits zitten we normaal gesproken al op de limiet", verklaart de rijder. "Het is iets wat we moeten oplossen. We missen grip en de krachtbron duwt daarom de motor opzij. Dat is heel erg zwaar. Het moet onze prioriteit worden om het gevoel dat we eerder met de motor hadden terugvinden. En dan vooral wanneer we de machine omgooien naar de andere kant."

Een andere verklaring voor de problemen zou arm pump kunnen zijn, iets waar Quartararo in het verleden last van had. Het is echter volgens de Yamaha-man nu niet de oorzaak. "Het is heel erg lastig. In Jérez hadden we dit ook al", vertelt hij. "Ik ben er ook al twee keer aan geopereerd. Alles ziet er goed uit. Het probleem is dat ik niet genoeg ruimte [in mijn arm] heb. Tegen het midden van de race had ik al door dat ik op de limiet zat. Ik heb geen idee wat ik nu nog kan doen. Ik denk dat ik nog nooit zo goed heb getraind."

In de paddock gaan ook geluiden rond dat het een algemeen probleem kan zijn in de MotoGP. Er zijn mensen die de sport te zwaar vinden worden, maar Quartararo deelt die mening niet. "Vorig jaar hadden we deze problemen namelijk niet", aldus de 25-jarige rijder. "Ik denk dat we dit jaar iets verkeerds met de motor gedaan hebben. We zetten stappen, maar vanaf het begin van het seizoen hebben we het idee dat de machine te zwaar is. Dat moeten we aanpassen."

Rins 'gesloopt'

Ook teamgenoot Álex Rins had het zwaar op de M1 in Mugello. Hij begon vanaf een knappe tiende startplek, maar viel terug naar P15. "Ik had het de hele race lastig. Ik verloor bij de start direct twee plekken. Daarna probeerde ik elke ronde de motor te managen en zuinig om te gaan met mijn fysieke kracht. De motor is namelijk erg zwaar", legt de Spanjaard na zijn race uit. "Ik ben gesloopt. Toen ik in de garage van de motor afstapte, moesten ze mij ondersteunen omdat ik duizeligwas. Met de motor die we nu hebben, wordt alles veel zwaarder."