Waarom Yamaha volgens Crutchlow minder vermogen nodig heeft

Voor Yamaha verloopt het huidige MotoGP-seizoen desastreus. Waar coureur Fabio Quartararo vorig seizoen nog vice-wereldkampioen werd, moet de Japanse fabrikant dit jaar punten sprokkelen en staat het in het constructeurskampioenschap op de voorlaatste plek. Sterker nog, Quartararo is in de stand bij de coureurs niet eens in de top-tien te vinden. De Franse rijder en zijn Italiaanse teamgenoot Franco Morbidelli zijn met name ontevreden over de lage topsnelheid en willen een krachtiger motorblok, maar volgens Yamaha-testcoureur Cal Crutchlow wordt daarmee het probleem niet opgelost

"We hebben coureurs die om een krachtiger motorblok vragen, maar dat hebben we niet nodig", vertelt de Britse coureur, die in Motegi dit weekend met een wildcard aan de start staat. "We hebben een soepeler motorblok nodig. Dat is het grootste probleem." De ervaren Engelsman legt uit waarom juist daar wat te halen valt: "Laten we zeggen dat alle motoren 300 pk hebben. Bij het uitgaan van een bocht gebruik je niet alle 300 pk's, maar bijvoorbeeld maar 200. Als je meer vermogen wil, dan kan je meer vermogen krijgen, maar dan kom je niet goed de bocht uit. Het is een kwestie van een soepeler motorblok, want dat is het nu niet."

Mocht Yamaha met een verbeterd blok komen, dan verzekert Crutchlow dat de fabrikant een stuk sneller gaat worden. "Als we dat doen, zoals in 2019 en 2020, dan zie je dat de acceleratie beter wordt. We zijn dan aan het einde van het rechte stuk sneller omdat we beter de bochten uitkomen", noemt de 37-jarige rijder. "Nu spinnen we uit de bochten. Zij [Quartararo en Morbidelli] hebben om dit motorblok gevraagd. Ik had daar vorig jaar al mee getest en zei toen al dat er problemen zouden komen. Nu hebben we die problemen en vragen ze om nog meer vermogen, maar dat is niet de goede richting." De testrijder begrijpt wel waarom de vaste Yamaha-rijders meer vermogen willen: "Wanneer je uit de bocht accelereert denkt een coureur direct 'we hebben meer vermogen nodig'. Maar dat klopt niet, met meer grip heb je minder kracht nodig en kan je de power beter op het asfalt kwijt."