MotoGP GP van Maleisië

Yamaha boycot Grand Prix van Qatar vanwege oorlog in Midden-Oosten

Minstens vier rijders zullen naar verwachting de GP van Qatar missen nu Yamaha aankondigt dat het niet naar het evenement op Losail afreist

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 10:08

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Yamaha reist niet af naar Doha om deel te nemen aan de Grand Prix van Qatar van volgende week vanwege de aanhoudende geopolitieke situatie in het Midden-Oosten, zo maakte de Japanse fabrikant zondag bekend.

Zowel het fabrieksteam van Yamaha als satellietpartner Pramac slaat de 20e ronde van het seizoen op het Losail International Circuit van 6 tot en met 8 over.

Yamaha Motor Company heeft in zijn interne contracten een clausule die het bedrijf toestaat werknemers te verbieden naar door oorlog getroffen gebieden te reizen.

De Japanse fabrikant handhaaft het reisverbod nadat een laatste poging van coureurs en teams om de GP van Qatar zondagmiddag af te gelasten niets opleverde.

MotoGP zet de ronde in Doha toch door, nadat plaatsvervangend CEO Carlos Ezpeleta donderdag naar het land was afgereisd om rechtstreeks met de autoriteiten te spreken. Zij gaven garanties over de veiligheid van het paddockpersoneel.

De situatie in de regio blijft echter onvoorspelbaar, zeker met de tussentijdse verkiezingen die in de VS op het programma staan. De meeste landen ter wereld raden hun onderdanen af naar Qatar te reizen.

"Na zijn laatste beoordeling van de situatie in het Midden-Oosten heeft Yamaha onvoldoende redenen gevonden om zijn bestaande reisbeperkingen voor het hele bedrijf te wijzigen", aldus Yamaha in een verklaring.

"Als gevolg daarvan heeft Yamaha MotoGP Group geïnformeerd over zijn besluit om niet deel te nemen aan de Grand Prix van Qatar 2026.

"Dit besluit weerspiegelt Yamaha's beoordeling van de momenteel beschikbare informatie en staat los van de maatregelen die MotoGP Group en de organisator van het evenement hebben genomen.

"Yamaha blijft volledig toegewijd aan MotoGP en kijkt ernaar uit om tijdens de Grand Prix van Portugal terug te keren in competitieverband."

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Red Bull vreest start in Mexico, Max Verstappen grapt: “Le Mans-start is net zo snel!”



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



24 min



Red Bull vreest start in Mexico, Max Verstappen grapt: “Le Mans-start is net zo snel!”





Yamaha boycot Grand Prix van Qatar vanwege oorlog in Midden-Oosten



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Maleisië



28 min



Yamaha boycot Grand Prix van Qatar vanwege oorlog in Midden-Oosten





Jack Miller fel tegen Qatar GP: “Niemand wil gaan, maar we riskeren sancties”



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Maleisië



52 min



Jack Miller fel tegen Qatar GP: “Niemand wil gaan, maar we riskeren sancties”





Alex Marquez mist omstreden GP van Qatar vanwege operatie



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Maleisië



54 min



Alex Marquez mist omstreden GP van Qatar vanwege operatie

Vorig artikel Jack Miller fel tegen Qatar GP: “Niemand wil gaan, maar we riskeren sancties”

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Rachit Thukral





MotoGP GP van Maleisië: Marc Marquez nadert titel met dominante zege



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



2 u



MotoGP GP van Maleisië: Marc Marquez nadert titel met dominante zege





Ai Ogura blikt terug op duel met Marc Marquez in sprint Maleisië en ontkent Aprilia-teamorders



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



21 u



Ai Ogura blikt terug op duel met Marc Marquez in sprint Maleisië en ontkent Aprilia-teamorders





Marc Marquez verklaart voorzichtige aanpak na uitlopen in MotoGP-sprint Maleisië



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



23 u



Marc Marquez verklaart voorzichtige aanpak na uitlopen in MotoGP-sprint Maleisië

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer