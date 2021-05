Yamaha pleit voor straf Marquez na kwalificatiespel in Mugello

De beide mannen kwamen zaterdag in Q1 bij elkaar op de baan en Marquez zocht naar een goede referentie. Viñales was hier niet van gediend en reed terug de pits binnen, maar de Honda-man bleef hem volgen. Marquez klokte uiteindelijk de snelste ronde, terwijl Viñales een fout maakte in zijn laatste rondgang. Hij eindigde daardoor op de derde plaats en moet zondag als dertiende vertrekken in de race op Mugello.

Gevraagd naar de situatie, zei Massimo Meregalli in gesprek met MotoGP.com: “Marc Marquez wordt blijkbaar steeds beter, want hij gedraagt zich weer zoals hij dat altijd deed. Ik denk dat hij het niet moet doen. Ik kan niet zeggen wat ik eigenlijk wil zeggen. Ik hoop dat de wedstrijdleiding erover gaat beslissen, dit is wat mij betreft niet eerlijk.”

Het is niet de eerste keer dat Marquez onder vuur ligt vanwege het volgen van een andere coureur. In de Grand Prix van Portugal haakte de coureur zijn karretje aan bij Joan Mir, de wereldkampioen van Suzuki was er niet van gediend. De kans is overigens zeer klein dat de wedstrijdleiding ook daadwerkelijk een straf gaat uitdelen aan Marquez aangezien zijn actie in feite niet als illegaal omschreven staat in het reglement.

Op zijn beurt wilde Viñales zelf niet reageren op het voorval: “Ik heb er niets over te zeggen. We waren gewoon niet snel genoeg. Na de eerste training heb ik niet echt een goed gevoel gehad, we zijn gewoon te langzaam. Daar zijn geen excuses voor. We hebben de snelheid niet en moeten aan de bak.”