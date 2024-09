Yamaha bevestigt komst Pavesio als nieuwe MotoGP-teambaas

De afgelopen 26 jaar stond Lin Jarvis aan het roer van het MotoGP-fabrieksteam van Yamaha. In april kondigde de 66-jarige Brit aan dat hij na 2024 afscheid neemt van de formatie, die hij naar acht wereldtitels bij de rijders heeft geleid met Valentino Rossi, Jorge Lorenzo en Fabio Quartararo.

Motorsport.com kon afgelopen week al melden dat Yamaha in de persoon van Paolo Pavesio een opvolger had gevonden voor Jarvis en dat nieuws is maandag door de Japanse fabrikant bevestigd. Pavesio gaat in 2025 aan de slag als teambaas van het MotoGP-team en als nieuwe directeur van Yamaha Motor Racing, en mag in die functie proberen om de ver teruggezakte fabrikant terug naar de top te helpen.

Pavesio is binnen Yamaha geen onbekende. De afgelopen elf jaar vervulde de Italiaan de functie van marketing- en motorsportdirecteur bij Yamaha Motor Europe. In die functie gaf hij leiding aan de herstructurering van de marketing- en motorsportactiviteiten binnen het bedrijf. Dat leverde op diverse fronten succes op, want in die elf jaar werden er wereldtitels veiliggesteld in het World Superbike, Endurance World Championship en de MXGP. Op de MotoGP-afdeling heeft Pavesio echter grote schoenen te vullen. Onder leiding van Jarvis werden naast de zes wereldtitels bij de rijders ook zes constructeurstitels en zeven wereldtitels bij de teams gewonnen. Hij blijft na zijn aftreden als teambaas als adviseur aan Yamaha verbonden.

"Zowel persoonlijk als namens Yamaha wil ik Lin bedanken voor zijn toewijding en prestaties in de afgelopen 26 jaar. Zijn toewijding en leiderschap zijn doorslaggevend geweest voor Yamaha's succes in de MotoGP en ik ben blij dat we kunnen blijven putten uit zijn kennis en ervaring", zegt Takahiro Sumi, algemeen directeur van de motorsportontwikkelingsafdeling van moederbedrijf Yamaha Motor Company. Over Pavesio zegt hij het volgende: "Hij neemt enorm veel bij Yamaha Motor Europe opgedane ervaring mee naar deze rol. Hij heeft Yamaha-teams naar wereldtitels geleid in World Superbike, EWC en MXGP. Ik kijk ernaar uit om Paolo in januari te verwelkomen bij Yamaha Motor Racing en ben ervan overtuigd dat Yamaha onder zijn leiderschap de toekomstige successen kan veiligstellen waar we in de MotoGP naar streven."