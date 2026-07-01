Yamaha bevestigt Martin en Ogura als fabrieksrijders in de MotoGP voor 2027

Yamaha bevestigde woensdag de komst van Jorge Martin en Ai Ogura, waarbij het duo de komende twee seizoenen de fabrieksopstelling van de fabrikant in de MotoGP zal vormen.

De aankondiging van de komst van Martin en Ogura, enkele maanden geleden voor het eerst gemeld door Motorsport.com, komt één dag nadat Yamaha afscheid nam van Fabio Quartararo en Alex Rins, waardoor Honda en KTM de enige fabrikanten zijn die hun fabrieksrijdersopstellingen voor het seizoen 2027 nog niet officieel hebben bevestigd.

“We zijn verheugd Jorge en Ai te verwelkomen in het Yamaha-fabrieksteam in de MotoGP nu we in 2027 een nieuw tijdperk beginnen. Rijders van dit kaliber onderstrepen onze ambitie en ons vertrouwen in het project,” zei Paolo Pavesio, managing director van Yamaha Motor Racing, in een door het team gedeelde verklaring.

“Jorge heeft al bewezen een van de toonaangevende rijders in de MotoGP te zijn, met de snelheid, vastberadenheid en mentaliteit die nodig zijn om voor overwinningen en wereldkampioenschappen te strijden. We verwachten dat hij vanaf dag één een sleutelrol zal spelen in het verbeteren van onze prestaties.

“Ai’s vooruitgang in het afgelopen anderhalve seizoen is uitzonderlijk geweest. Zijn talent, werkethiek en potentieel geven ons het vertrouwen dat hij een van de beste rijders in het kampioenschap kan worden. Tegelijkertijd zijn we er bijzonder trots op een Japanse rijder in het Yamaha-fabrieksteam te verwelkomen.”

De bevestiging van de komst van Martin en Ogura komt op het ideale moment. Martin verliet Assen afgelopen zondag als de nieuwe leider in het kampioenschap, terwijl Ogura diezelfde dag zijn eerste overwinning in de koningsklasse behaalde.

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Met zijn zege in de Dutch GP werd Ogura de eerste Japanse rijder die een MotoGP-grand prix won sinds Makoto Tamada 22 jaar geleden op Motegi zegevierde.

Voor Martin markeert de overstap naar Yamaha het einde van een turbulente periode bij Aprilia. Zijn eerste seizoen bij de fabrikant uit Noale, in 2025, kan gemakkelijk worden omschreven als een annus horribilis, nadat een reeks ernstige blessures hem er zelfs toe bracht een mogelijk vertrek bij het Italiaanse merk te onderzoeken.

Dit jaar heeft de MotoGP-wereldkampioen van 2024 het tij echter gekeerd: hij keerde terug op het hoogste treetje in Le Mans, pakte poleposition in Assen en nam de leiding in de kampioenschapsstand. Het management van Yamaha versnelde in januari de jacht op Martin nadat Quartararo's overstap naar Honda duidelijk werd.

Ogura's overstap kreeg vorm nadat Trackhouse er niet in slaagde doortastend op te treden om zijn toekomst veilig te stellen, waardoor de deur openging voor het management van Yamaha om in te grijpen en de deal binnen slechts enkele dagen tijdens de Grand Prix of the Americas af te ronden.

De #79 wordt Yamaha's eerste Japanse fabrieksrijder in de MotoGP, ondanks dat hij is opgeleid via Honda's rijdersprogramma. Honda begeleidde zijn ontwikkeling voordat de twee partijen in 2024 uit elkaar gingen, hetzelfde jaar waarin Ogura tot Moto2-wereldkampioen werd gekroond.

Elders in de paddock wordt verwacht dat KTM zal aankondigen dat Alex Marquez en Fabio Di Giannantonio respectievelijk Gresini en VR46 zullen verlaten om zich bij de Oostenrijkse fabrikant aan te sluiten. Honda wordt intussen verwacht de komst van Quartararo op een later moment te bevestigen. Bij Pramac, Yamaha's satellietteam, wordt verwacht dat Toprak Razgatlioglu teamgenoot wordt van Izan Guevara, die overkomt uit Paolo Campinoti's Moto2-team.