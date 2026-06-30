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Yamaha bevestigt het vertrek van Quartararo en Rins aan het einde van het seizoen

Yamaha Motor Co., Ltd. maakte deze dinsdag bekend dat zijn huidige MotoGP-coureurs, Fabio Quartararo en Alex Rins, volgend seizoen niet zullen blijven.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Gepubliceerd:
Alex Rins, Yamaha Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

In een verklaring uitgegeven door Yamaha MotoGP Team Motor Co., Ltd., niet door het MotoGP-team, bevestigde de Japanse fabrikant dat de renstal haar samenwerking met Fabio Quartararo en Álex Rins aan het einde van het MotoGP-seizoen 2026 zal beëindigen, als opmaat naar de aankondiging van zijn nieuwe rijdersbezetting voor 2027, die zal bestaan uit Jorge Martín en Ai Ogura. "Yamaha Motor Co., Ltd. kondigt aan dat Fabio Quartararo en Álex Rins hun samenwerking met het Monster Energy Yamaha MotoGP-team aan het einde van het MotoGP-seizoen 2026 zullen beëindigen", verklaart de mededeling over een manoeuvre die al ruimschoots bekend was, maar nu officieel is.

"Quartararo sloot zich in 2019 aan bij het Yamaha Factory Racing MotoGP-project en vestigde zich al snel als een van de meest opvallende talenten van de sport. Zijn periode bij Yamaha werd gekenmerkt door 11 overwinningen, 32 podiumplaatsen en, als grootste prestatie, het veroveren van de MotoGP-wereldtitel in 2021", aldus de verklaring.

De Fransman zal, [[LINK_1:zoals Motorsport.com exclusief meldde, zich volgend seizoen aansluiten bij het fabrieksteam van Honda, met een contract van twee jaar]].

"Rins sloot zich in 2024 aan bij het Monster Energy Yamaha MotoGP-team en bracht een schat aan ervaring en bewezen winnaarskwaliteiten mee. Gedurende zijn tijd bij Yamaha heeft hij bijgedragen met zijn ervaring en vastberadenheid, de ontwikkeling van de motor gestimuleerd en de algehele prestaties van het team versterkt", legt de fabrikant uit.

In tegenstelling tot de Fransman heeft de 30-jarige Spaanse coureur geen duidelijke toekomst en alles wijst erop dat hij niet in MotoGP zal blijven ondanks een palmares met 18 overwinningen, waarvan zes in de koningsklasse.

"Yamaha en beide rijders blijven zich inzetten voor het gemeenschappelijke doel om tot het einde van het seizoen 2026 de best mogelijke resultaten te behalen.

"Fabio en Álex hebben een fundamentele rol gespeeld in Yamaha's MotoGP-project, en we zijn hen zeer dankbaar voor hun inzet, toewijding en samenwerking door de jaren heen", legt Paolo Pavesio, algemeen directeur van Yamaha Motor Racing, uit.

Fabio Quartararo le dio a Yamaha su hasta ahora último campeonato de MotoGP en 2021

Fabio Quartararo le dio a Yamaha su hasta ahora último campeonato de MotoGP en 2021

Foto de: Yamaha

"Fabio's traject met Yamaha beslaat acht jaar, waarin we grote successen en moeilijke momenten hebben gedeeld. Samen zijn we gegroeid, hebben we prestaties gevierd die onze geschiedenis hebben gemarkeerd en uitdagingen aangegaan die ons sterker hebben gemaakt. Los van de resultaten is het dit traject dat onze relatie definieert, en uiteindelijk zal Fabio altijd een van de echte legendes van Yamaha MotoGP zijn", voegt hij toe.

"Sinds hij zich in 2024 bij Yamaha aansloot, heeft Álex waardevolle ervaring, diepgaand inzicht en onwrikbare toewijding ingebracht, en speelde hij een fundamentele rol in de ontwikkeling van het YZR-M1-project".

"Hoewel afscheid nemen na zoveel jaren samen nooit gemakkelijk is, blijven we volledig gefocust op samenwerken als team om tot het einde van het seizoen de best mogelijke resultaten te behalen", besluit de bestuurder.

Yamaha spreekt zijn oprechte dank uit aan Quartararo en Rins voor hun toewijding, professionaliteit en prestaties, en wenst hen het allerbeste in hun toekomstige projecten", besluit de officiële verklaring van de fabrikant uit Iwata.

Nu het vertrek van Quartararo en Rins bij Yamaha officieel is gemaakt, rest alleen nog dat de Japanse fabrikant de komst van Martín en Ogura in de komende dagen bekendmaakt.

 

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