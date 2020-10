Yamaha bevestigt: Geen vervanger voor Rossi in GP Teruel

Het is tegelijkertijd de bevestiging dat Valentino Rossi ook volgende week nog niet terug zal keren in de MotoGP-paddock. De Italiaan testte donderdag positief op het coronavirus en moet volgens de richtlijnen van de Italiaanse overheid tien dagen in quarantaine. Voordat hij terug kan keren, zal hij opnieuw getest worden en moet hij een negatief testresultaat afleveren. Yamaha stelt dat het daarom aannemelijk is dat Rossi terugkeert tijdens de Grand Prix van Valencia.

In een verklaring geeft Yamaha aan waarom het geen testrijder aanstelt voor de komende wedstrijd: “Yamaha heeft de mogelijkheden afgewogen en heeft besloten om tijdens de Grand Prix van Teruel geen vervanger voor Rossi aan te stellen. Deze beslissing is gebaseerd op het feit dat de werknemers van het Yamaha MotoGP-team al flink onder druk staan tijdens dit seizoen dat door corona ontwricht is. Yamaha heeft een gereduceerd aantal werknemers bij de races en de non-Europese werknemers, YMC-engineers moeten verplicht lang in Europa verblijven. YMC en Monster Energy Yamaha MotoGP hebben daarom gekozen om geen extra stress te creëren met het aanstellen van een nieuwe rijder, die naar verwachting voor slechts een weekend klaargestoomd zou moeten worden.”

Het MotoGP-reglement schrijft voor dat teams binnen tien dagen na het terugtrekken van de rijder ‘al het redelijke’ moeten doen om een vervanger aan te wijzen. Yamaha heeft Rossi op vrijdag pas officieel teruggetrokken voor het raceweekend waardoor de periode van tien dagen op maandag 26 oktober valt. Yamaha is om die reden niet verplicht een vervanger aan te stellen voor volgend weekend.